«Un pas vers l’inconnu» pour Lance Stroll

Le Québécois Lance Stroll n’a aucune idée de ce qui l’attend au Grand Prix de Bahreïn, première étape de la nouvelle saison de Formule 1, et il trouve la situation grisante.

C’est bien connu, les chronos enregistrés pendant les essais hivernaux en F1 ne valent pratiquement rien. Certaines équipes éprouvent des ennuis de fiabilité sur lesquels ils se concentrent, tandis que d’autres cachent volontairement leur véritable rythme.

Et avec la nouvelle réglementation technique qui a complètement transformé les monoplaces cette saison, le mystère entourant la hiérarchie demeure entier malgré six jours d’essais avant le lever de rideau, du 18 au 20 mars.

«Nous avons peut-être fait des essais à Bahreïn, mais cette fin de semaine est un véritable pas vers l’inconnu, ce qui est vraiment excitant, s’est exclamé Stroll selon des commentaires partagés par son écurie Aston Martin. J'ai hâte de sauter dans l'AMR22 et de commencer à découvrir où nous en sommes par rapport aux autres équipes.»

Une saison d’ajustements

Si les essais n’ont pas permis de voir clair dans l’ordre des forces en présence, ils ont certainement donné aux ingénieurs des données pour travailler pendant des semaines. Certains obstacles ont fait leur apparition et certaines écuries ont présenté des concepts très audacieux à la limite et jouant sur l’interprétation du règlement.

Quoi qu’il en soit, une chose est certaine: personne ne se présentera dans le pays du golfe persique avec une entière compréhension de son nouveau bolide. Ainsi, les analyses et les essais se poursuivront en course. Un défi qui ne fait pas peur à Stroll.

«Nous allons apprendre lors de chaque tour cette saison et je m'attends à une course au développement intense cette année, a-t-il prédit. Pour un pilote, c'est génial de jouer son rôle dans une si grande saison de changements.»

La F1 à son meilleur

Le son de cloche est semblable chez le quadruple champion du monde Sebastian Vettel, qui pilotera l’autre bolide vert cette saison. Selon lui, les écarts seront minimes et chaque détail comptera.

«Tout est nouveau en Formule 1 et je pense que nous assistons à une bataille très serrée, et à des écarts très serrés, entre toutes les équipes, a déclaré Vettel. Il y a beaucoup à jouer – et c'est la F1 à son meilleur.»