Un 1000e match avant de partir?

Les Flyers ne pouvaient quand même pas échanger leur capitaine Claude Giroux avant jeudi soir alors que le Franco-Ontarien disputera son 1000e match dans la Ligue nationale de hockey, autant de parties jouées avec le club de Philadelphie.

Pour l’occasion, l’organisation des Flyers a d’ailleurs décidé de faire les choses en grand. Seul joueur de la franchise à avoir atteint le plateau des 1000 rencontres avec l’équipe avant Giroux, Bobby Clarke sera notamment sur la patinoire, au Wells Fargo Center, durant la cérémonie d’avant-match. Le Franco-Ontarien de 34 ans sera aussi accompagné de sa femme Ryanne et de ses fils Gavin et Palmer.

«On parle de 1000 matchs avec la même équipe, c’est spécial, tu ne vois pas ça souvent», a reconnu le Québécois Ian Laperrière, qui a d’abord joué avec Giroux à Philadelphie lors de la campagne 2009-2010 avant d’être derrière le banc, à titre d’adjoint, pendant de nombreuses saisons.

Rendu disponible aux médias plus tôt cette semaine, Laperrière, aujourd’hui entraîneur-chef du club-école dans la Ligue américaine, se rappelle très bien son arrivée à Philadelphie quand Giroux n’était encore qu’un jeune joueur.

«Je me souviens que [Daniel] Brière m’avait dit qu’on veut tous jouer avec lui après l’avoir vu, et ça n’a pas été long avant que je comprenne pourquoi, a raconté Laperrière. Il était tellement bon et tellement talentueux, mais c’était encore un bébé. Maintenant, il a 34 ans et c’est encore le meilleur attaquant des Flyers cette année, il a été capable de garder son niveau de jeu pendant toutes ces années, c’est impressionnant.»

Bientôt joueur autonome

Malgré le rendement de Giroux, qui compte 42 points en 56 matchs cette saison, les Flyers pourraient décider de se départir de leur capitaine d’ici la date limite des transactions, lundi. Son présent contrat arrivera à échéance à la fin de la campagne.

«C’est sûr qu’on aimerait ça le garder, avait d’ailleurs déclaré Brière, conseiller spécial du directeur général Chuck Fletcher, lors d’un récent entretien téléphonique avec "Le Journal de Montréal". Mais s’il nous demande de l’échanger, on va considérer cette option. Claude a mérité d’avoir ce choix-là.»

Laperrière l’affirme haut et fort: Giroux est un gagnant. Or, il n’a jamais été en mesure de remporter la coupe Stanley avec les Flyers.

«Même quand on joue au billard avec lui, il veut toujours gagner», a noté Laperrière, en riant.

Également disponible pour la presse, Sean Couturier a corroboré en disant que Giroux visait aussi maladivement la victoire quand il joue aux cartes, au Monopoly, aux quilles ou peu importe.

«C’est une chose d’être talentueux et d’avoir des habiletés, mais pour avoir du succès aussi longtemps comme lui, il avoir faut avoir l’esprit de compétition», a noté Couturier.

Champion de tir au poignet

Aussitôt, son ancien coéquipier Scott Hartnell a rappelé le jour où Giroux, malgré un poids inférieur, avait vaincu l’entraîneur-chef Craig «Chief» Berube dans un concours de tir au poignet lors d’un séjour à Nashville.

«Chief avait quitté le bar parce qu’il était trop embarrassé d’avoir perdu», a rigolé Hartnell.

Des sandwichs au fromage grillé

Que ce soit à Philadelphie ou ailleurs, Giroux rêve à la coupe Stanley. Mais les Flyers souligneront d’abord son 1000e match avec l’équipe.

Même les spectateurs auront droit spécialement à des «grilled cheese», le repas préféré de Giroux, dans l’amphithéâtre.

Le plus de matchs joués dans l’uniforme des Flyers :

Bobby Clarke – 1144

Claude Giroux – 999

Bill Barber – 903

Brian Propp – 790

Chris Therien – 753