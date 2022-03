Rendez-vous avec Wright State pour Bennedict Mathurin

Le Montréalais Bennedict Mathurin et ses coéquipiers des Wildcats de l’Université de l’Arizona connaissent maintenant l’identité de leurs premiers adversaires au fameux tournoi du «March Madness» : ils affronteront les représentants de Wright State.

Les Raiders de Wright State ont vaincu les Bulldogs de l’Université Bryant par le pointage de 93 à 82, mercredi soir en Ohio, pour se qualifier pour le tableau principal du championnat du basketball universitaire américain, à titre de 16es têtes de série de la section Sud. Wright State menait 44 à 42 à la mi-temps.

Mathurin et les Wildcats, favoris de leur région, entameront leur tournoi, vendredi, et tenteront d’éviter le piège.

Tanner Holden sera l’homme à surveiller: il a été le meilleur marqueur des Raiders face aux Bulldogs, avec 37 points. Trey Calvin, avec 21 points, a pour sa part aussi grandement contribué.

Chez les Wildcats, Ben Mathurin est celui qui a mené son équipe cette saison avec une moyenne de 17,4 points par match, devant Azuolas Tubelis (14,5) et Christian Koloko (12,1).

À propos de Mathurin, qui est pressenti pour devenir le Québécois repêché le plus rapidement par une formation de la NBA en juin, il fait partie des six représentants de la Belle Province à prendre part au «March Madness», cette année, avec Nathan Cayo (Richmond), Eze Dike (Yale), Georges Lefebvre (Vermont), Olivier-Maxence Prosper (Marquette) et Tyrese Samuel (Seton Hall).

Des Québécois en action

Dans la soirée de jeudi, les équipes de Cayo, Lefebvre et Prosper seront d’ailleurs en action. L’Université Richmond affronte ainsi les Hawkeyes de l’Université de l’Iowa. Lefebvre et les représentants du Vermont auront pour leur part fort à faire en se mesurant aux Razorbacks de l’Université de l’Arkansas, quatrièmes têtes de série dans la section Ouest. Finalement, Prosper a rendez-vous, aux côtés de ses coéquipiers de l’Université Marquette, avec la pretigieuse Université de la Caroline du Nord.

Comme Mathurin, Dike et Samuel feront leur entrée dans le tournoi, vendredi, avec leur formation respective.

En plus de l’Université de l’Arizona, les trois autres formations classées premières de leur région sont: Gonzaga (Ouest), Baylor (Est) et Kansas (Nord).