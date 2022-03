Price progresse, Allen de retour?

Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price a patiné au complexe sportif de Brossard, mercredi, tandis que son coéquipier Jake Allen est très près d’un retour au jeu.

Dans le cas de Price, sa présence sur la glace pendant plusieurs minutes constitue une bonne nouvelle et il ne faut pas exclure un retour au jeu d’ici la fin du calendrier régulier, même si rien n’est certain. Le joueur-vedette a été opéré au genou l’été dernier et n’a pas encore joué en 2021-2022.

Pour ce qui est d’Allen, l'instructeur-chef Martin St-Louis a mentionné après la séance optionnelle être sûr à 95 % qu'Allen jouera le prochain match, contre les Stars de Dallas.

«Un défenseur ou un attaquant doit retrouver la rapidité et la force physique [pour revenir au jeu]. Mais les gardiens, parfois, ils font beaucoup de travail sans compter sur une pratique devant eux. Récemment, il a sauté dans la mêlée à quelques reprises pour un petit match. C’est un vétéran et il sait où il se situe, a déclaré St-Louis au sujet d’Allen. C’est un pro et il faut écouter ces vétérans.»

À l’écart de la compétition depuis le 12 janvier en raison d’une blessure au bas du corps, le numéro 34 a reçu plusieurs tirs sur la patinoire au cours des derniers jours et a hâte de faire connaissance avec un groupe transformé par l’arrivée de St-Louis.

«Depuis le changement [d’entraîneur], avec du recul, j’ai constaté que les gars respectaient le sport du hockey, a analysé le portier après l’entraînement. Ils bloquent des tirs, se replient défensivement et sont engagés. Nous ne faisions pas ça au début de la saison.»

«Nous ne gagnons pas tous les matchs, mais nous faisons tout cela de façon constante.»

Un pro

Par ailleurs, son nom a circulé dans quelques rumeurs de transaction; la date limite des échanges dans la Ligue nationale est fixée à lundi.

«C’est hors de mon contrôle, mais je veux être ici, a enchaîné Allen. Je ne suis pas Carey Price, mais j’amène de l’expérience au sein de ce groupe. Je crois que cette équipe se dirige dans la bonne direction.»

Peu importe ce que décide l’organisation, St-Louis devrait avoir une idée concrète dès jeudi de la contribution que peut offrir le Néo-Brunswickois à sa formation.

«Honnêtement, je ne l’ai pas vu beaucoup, il n’est pas là durant les matchs. [...] J’ai hâte de voir comment il se comporte pendant les rencontres, dans le vestiaire. Mais tout ce qu’on me dit sur lui, c’est qu’il s’agit d’un super coéquipier, un pro. J’ai hâte de voir cela de mes propres yeux», a souligné le pilote.

Le Canadien doit jouer deux fois avant l’échéance du 21 mars.

Voyez des images de l'entraînement de Price en vidéo principale.

Voyez ci-dessous les points de presse de Martin St-Louis et de Jake Allen.

Martin St-Louis répond aux questions des médias.



Martin St-Louis is taking questions from reporters.#GoHabsGo https://t.co/hyGTshecMX — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) March 16, 2022