L’Océanic s’incline en tirs de barrage à Sherbrooke

L’Océanic de Rimouski a eu l’avance 1 à 0 pendant presque toute la rencontre, mais la troupe de Serge Beausoleil a cédé en fin de troisième période pour finalement s’incliner 2 à 1 en tirs de barrage face au Phœnix, mercredi soir, à Sherbrooke.

L’Océanic a dominé la période de prolongation à trois contre trois, mais le gardien du Phœnix Ivan Zhigalov a été solide. C’est Justin Gill qui a finalement donné la victoire aux locaux au cinquième tour de la fusillade. C’était le cinquième match entre les deux équipes cette saison et ils se sont tous décidés par l’écart d’un but. Le Phoenix a ainsi prolongé à six sa série victorieuse, non sans peine.

L’Océanic a profité d’un avantage numérique pour ouvrir la marque à la sixième minute de jeu lorsque William Dumoulin (12e) s’est emparé d’une rondelle libre dans l’enclave pour battre le gardien du Phoenix Ivan Zhigalov avec un tir du revers dans le haut du filet. Xavier Cormier et Luka Verreault se sont faits complices.

Le Phœnix a ensuite dominé la deuxième moitié de l’engagement, mais les locaux ne sont pas parvenus à battre le gardien de l’Océanic, Gabriel Robert, qui a bloqué 10 tirs, dont un à bout portant contre Maxime Côté, rappelé des Cantonniers de Magog.

La deuxième période a pour sa part été axée sur la défensive avec très peu de chances de marquer de part et d’autre. L’Océanic a dominé 8 à 7 au chapitre des tirs.

Joshua Roy se reprend

Le Phœnix croyait bien avoir créé l’égalité en milieu de troisième période lorsque Joshua Roy a redirigé le « lob » du revers de Xavier Parent au vol, mais les officiels ont déterminé que Roy avait frappé la rondelle plus haut que la barre horizontale. Gabriel Robert a effectué quelques arrêts à bout portant dans les minutes suivantes.

Avec plus de trois minutes à faire en troisième période, le Phœnix a retiré son gardien, et la stratégie a porté ses fruits alors que Joshua Roy a créé l’égalité 1 à 1, aidé de Blanchard et Gauthier.

En bref