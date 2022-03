Anthony Mantha ne voit pas Alexander Ovechkin s'arrêter au troisième rang des buteurs de l'histoire de la LNH.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mercredi, l'attaquant des Capitals a avoué croire que son coéquipier pourrait bien battre le record des 894 buts de Wayne Gretzky, avec un peu de chance.

«Il a le même lancer. S'il continue avec cette cadence, ça va lui prendre combien d'années? Quatre années à environ 30 buts pour se rendre là? Cette année, il reste encore 20 matchs. Peut-il en marquer 15 en 20 matchs? Il suffit qu'il aille un peu la merde au cul comme on pourrait dire», répond le Québécois en riant.

Au-delà du but, l'exploit d'Ovechkin a amené un peu de bonheur en ces temps difficiles pour le capitaine et pour les autres joueurs russes de l'équipe.

«Ce n'est vraiment pas facile pour lui et pour nos quatre joueurs russes. C'est beaucoup de pression et des menaces sur les médias sociaux. C'est dur mentalement et ils ne veulent pas ça. C'est bien pour lui d'avoir marqué et d'avoir vu la foule pouvoir lui démontrer du support.»

Sur le plan personnel, Mantha a également eu des moments difficiles en raison d'une blessure qui lui a fait manquer une bonne partie de la saison.

«C'était long, très long. Je suis maintenant à 100% et mon épaule va super bien. Je regarde vers l'avant. C'est certain que je fais des petits exercices pour garder l'épaule en santé. Je joue mon style et je veux gagner mes batailles et foncer au filet. Je vais tenter de marquer quelques buts d'ici la fin de l'année.»

L'ancien des Foreurs de Val-d'Or espère toutefois que le meilleur est à venir pour lui et ses coéquipiers et qu'ils pourront faire des dommages lors des prochaines séries éliminatoires.

«Que tu finisses en première position ou en huitième position, tout peut se passer en séries. J'espère que nous allons être acheteurs à la date limite des échanges et que nous allons pouvoir faire un bon bout de chemin en séries.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.