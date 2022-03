CH : deux échanges marquants à la date limite

La date limite des transactions est imminente dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et il faut s’attendre à ce que les Canadiens bougent d’ici là.

Au cours des dernières années, le club nous a surpris quelques fois en marge de l’heure butoir.

À l’occasion de leur segment hebdomadaire à «JiC», les journalistes Nicolas Cloutier et Anthony Martineau ont justement partagé l’échange de dernière minute du Tricolore les ayant le plus marqué. Évidemment, les deux hommes n’avaient pas la même transaction en tête!

Martineau a été le premier à se prononcer.

«Je vous ramène en février 2007. Bob Gainey, qui était à l’époque le DG des Canadiens, avait envoyé aux Sharks Craig Rivet, un défenseur n’ayant jamais récolté plus de 35 points en une saison et un choix de cinquième tour. Il avait obtenu en retour Josh Georges, un arrière qui a finalement rendu de fiers services au CH sur le plan défensif et... un choix de premier tour devenu Max Pacioretty. Le no 67 a finalement livré au Tricolore cinq saisons de 30 buts ou plus.

«Si on regarde plus loin, Pacioretty a lui aussi été échangé et il a rapporté à Montréal Tomas Tatar, un choix au repêchage devenu Mattias Norlinder et... Nick Suzuki! C’est donc dire qu’ultimement, Craig Rivet aura été à l'origine de l'arrivée de notre premier centre.»

Une transaction surprenante

De son côté, Nicolas Cloutier a opté pour une transaction un peu plus récente, mais qui avait elle aussi marqué les esprits : celle ayant permis l’arrivée d’un certain Tomas Vanek dans la métropole.

«Le CH était huitième dans la LNH et avait clairement besoin d’un peu de renfort en attaque. Mais les heures passaient... et c’était silence radio. On s’était même résignés au fait que la journée de travail de Marc Bergevin était terminée. Mais à la toute dernière minute, on annonce une bombe. À trois heures moins une, on apprend l’acquisition de Tomas Vanek en provenance des Islanders de New York.

«J’avais vraiment été pris par surprise, parce qu’il n’y avait pas vraiment de rumeurs qui liaient Vanek à Montréal et pour une fois, le CH mettait la main sur le gros poisson. On n’a pas souvent vu ça, lors de la date limite des transactions. Ça s’était d’ailleurs très bien passé pour Vanek en bleu, blanc et rouge. Il était encore, à l’époque, une vedette dans la LNH et avait formé un super bon trio avec Max Pacioretty et David Desharnais. Ça avait été un peu moins concluant en séries, mais on peut quand même avancer que Marc Bergevin avait volé le spectacle, cette journée-là.»

