Alexander Ovechkin : un exploit particulier

L’attaquant des Capitals de Washington Alexander Ovechkin a bien choisi son moment pour prendre l’exclusivité du troisième rang de l’histoire des buteurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), mardi, car plusieurs visages connus étaient aux premières loges pour assister à son exploit.

Le célèbre numéro 8 a marqué tard en troisième période face aux Islanders de New York pour donner momentanément l’avance aux siens; les «Caps» ont éventuellement eu le dernier mot 4 à 3 en tirs de barrage. Ovechkin a ainsi obtenu son 767e filet à vie en saison régulière, ce qui lui a permis de dépasser Jaromir Jagr. Seuls Wayne Gretzky (894) et Gordie Howe (801) se trouvent devant l’auteur de 37 buts en 2021-2022.

«Ovi» a donné une saveur particulière à sa soirée, puisqu’il s’est exécuté aux dépens du gardien Semyon Varlamov, un compatriote russe et un ancien coéquipier à Washington. De plus, son ex-pilote Barry Trotz est maintenant aux commandes des Islanders, tandis que les partisans de la capitale américaine ont pu l’acclamer à la suite de sa réussite historique.

«J’ai seulement fermé les yeux et j’ai tiré. J’avais obtenu de belles occasions dans les rencontres précédentes. Finalement, Kuzy [Evgeny Kuznetsov] a gagné une mise au jeu et la rondelle s’est retrouvée sur mon bâton. Et compter contre un très bon ami, Varly, est également très bien», a affirmé Ovechkin au site NHL.com.

Pour sa part, Trotz savait que la partie était pour le moins spéciale, mais cela n’a pas empêché sa troupe d’offrir une opposition digne de ce nom.

«Évidemment, l’atmosphère était électrique à cause de "Ovi". Il y avait beaucoup d’énergie dans la bâtisse et nous avons trouvé un moyen de nous concentrer sur la tâche à accomplir, ce que vous demandez de votre club», a-t-il dit.

La prochaine cible

À moins d’écueils importants sur sa route, Ovechkin devrait rejoindre Howe dans un futur à court ou moyen terme. Même à 36 ans, il affiche une forme physique suffisante pour ce faire, aux yeux de son instructeur-chef Peter Laviolette.

«Il y a encore énormément de hockey en lui, a-t-il souligné. Il a pas mal de temps et de nombreux matchs pour y parvenir. Il se trouve en excellente condition et est fort. Il continue de décocher des lancers et de produire.»

Pour le principal concerné, le troisième échelon des buteurs derrière les légendaires Gretzky et Howe est irréel. «Oui, ce l’est. Mais je joue toujours et au hockey, vous ne savez jamais ce qui surviendra demain. Je l’ai fait et nous avons réussi en équipe. Maintenant, c’est seulement une question de temps. Si je peux le faire, j’y arriverai», a émis la vedette des Capitals.

Ovechkin a freiné une courte séquence de deux affrontements sans but, mais a touché la cible quatre fois dans ses cinq dernières sorties. Il se frottera jeudi aux Blue Jackets à Columbus.