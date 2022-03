Une première en 20 ans ?

Récemment rappelée par les Olympiques de Gatineau, Ève Gascon pourrait bien disputer en fin de semaine un premier match en carrière dans la LHJMQ.

En entrevue au balado La Dose, l'entraîneur-chef des Olympiques Louis Robitaille a évoqué la possibilité d'envoyer la gardienne dans l'un des deux matchs des siens contre l'Océanic de Rimouski.

«Je n'ai pas l'habitude de dévoiler mon gardien partant à l'avance, mais le résultat du match de samedi pourrait faire foi [de l'identité] du gardien de dimanche. Avec un calendrier comme le nôtre, on veut utiliser le plus de joueurs possibles et ne pas utiliser toujours le même gardien but», a expliqué Robitaille.

Présentement avec les Patriotes du Collège St-Laurent dans la division masculine, Gascon a une fiche de 10-5-0 avec une moyenne de buts alloués de 2,81.

L'entraîneur assure que si la gardienne voit de l'action au cours du week-end, c'est parce qu'elle est de calibre pour jouer dans la LHJMQ.

«On ne fait pas ça pour avoir une médaille ou pour attirer l'attention. Ève le mérite tout simplement. Elle joue du gros hockey cette saison chez les garçons dans le collégial. »

Si Gascon saute dans la mêlée, elle deviendra donc la première femme a joué dans le circuit Courteau depuis Charline Labonté, qui jouait avec le Titan d'Acadie-Bathurst en 2000-2001.

Avant ça, Manon Rhéaume avait été la première à réussir l’exploit en gardant les buts des Draveurs de Trois-Rivières pendant 17 minutes le 26 novembre 1991.

