Un 767e but pour «Ovi»

Le Russe Alexander Ovechkin a marqué le 767e but de sa carrière, mardi, lors d'un match entre les Capitals de Washington et les Islanders de New York.

«Ovi» est ainsi seul au troisième rang des marqueurs dans l'histoire de la LNH, surpassant Jaromir Jagr (766).

Seuls Wayne Gretzky et Gordie Howe sont maintenant devant lui.

Ovechkin est à 34 buts du deuxième rang.

