Remparts de Québec: de plus en plus concret pour Nathan Gaucher

Le repêchage de la LNH n’est peut-être que dans un peu moins de quatre mois, mais il est de plus en plus concret pour l’espoir des Remparts de Québec Nathan Gaucher.

Gaucher sera plongé, au cours des prochains jours, dans des événements directement liés au repêchage, et ce, pour la première fois de la saison.

En fait, c’est déjà commencé, puisque mardi soir il avait été invité au Centre Bell en compagnie des autres espoirs de la LHJMQ admissibles à la prochaine cuvée, Tristan Luneau et Noah Warren des Olympiques de Gatineau, ainsi que Joshua Roy, Xavier Simoneau et William Trudeau, trois hockeyeurs appartenant au Canadien.

Puis, il s’en ira vers Kitchener en Ontario lundi prochain afin de participer au Match des meilleurs espoirs de la LCH, le 23 mars.

« Ça commence à arriver un peu. C’est excitant de voir un peu la lumière au bout du tunnel. C’est sûr que je me concentre encore sur ma saison, mais c’est le fun de voir ces événements approcher. »

CHOSES À PROUVER

À Kitchener, la semaine prochaine, Gaucher aura l’occasion de se comparer aux meilleurs de cette classe, et le défi sera intéressant.

Il prendra part au match dans l’uniforme de l’équipe Blanc et affrontera l’équipe Rouge qui comptera dans ses rangs probablement les deux meilleurs espoirs au Canada, Shane Wright et Matthew Savoie.

« Ça va être le fun puisque j’aime affronter des joueurs comme ça. J’aime leur donner un peu de fil à retordre », a-t-il assuré.

Ce genre de mission fait un peu partie de son ADN. Joueur de type « couteau suisse », pouvant être utilisé à toutes les sauces, Gaucher présente toutefois des statistiques offensives un peu en deçà de ce à quoi on pourrait s’attendre d’un espoir classé en première ronde.

En 46 parties cette saison, il a jusqu’ici récolté 36 points, dont 21 buts.

« J’ai beaucoup essayé de prouver que je suis un joueur responsable sur 200 pieds cette année. Ma production est moins là, mais j’essaie de me concentrer sur d’autres petits détails qui me permettent de me faire valoir auprès des recruteurs. Mon but est d’aider l’équipe à gagner. »

PAS JUSTE UN JOUEUR OFFENSIF

Pour Patrick Roy, il serait malhonnête de juger Gaucher en ne regardant que le site HockeyDB.com.

« La personne qui achète Nathan Gaucher n’achète pas juste une production offensive. Elle achète un gars capable de jouer contre les meilleurs trios adverses, de gagner des mises au jeu, un gars capable de faire des points et de s’impliquer physiquement. Tu achètes pas mal de choses. C’est le genre de joueur qu’on est habitué de voir dans l’Ouest ou en Ontario plus que dans la LHJMQ. »