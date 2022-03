Que feront les Maple Leafs?

Comme c’est souvent le cas depuis plusieurs années, les partisans des Maple Leafs de Toronto se demandent si leurs favoris ont les outils requis pour réaliser un bon parcours en séries et le sujet des gardiens demeure d’actualité à cet égard.

Les derniers jours n’ont été guère rassurants pour les amateurs de la formation ontarienne, qui a trébuché devant les Coyotes de l’Arizona et les Sabres de Buffalo, deux clubs bien éloignés d’une place en éliminatoires. Et, pendant que Jack Campbell se trouve à l’écart de la compétition en raison d’une blessure aux côtes, son substitut Petr Mrazek en arrache. Il affiche une moyenne de buts alloués de 3,48 et un taux d’efficacité de ,884, lui qui en est à la première campagne d’un contrat de trois ans. Ses ennuis ont aussi incité l’entraîneur-chef Sheldon Keefe à se tourner vers la recrue Erik Kallgren en prévision de l’affrontement de mardi contre les Stars de Dallas.

Maintenant, les Leafs pourraient bien transiger d’ici lundi, date limite des transactions dans la Ligue nationale. Le Québécois Marc-André Fleury constitue l’une des options envisageables, car ses Blackhawks de Chicago sont en queue de peloton au classement et il deviendra joueur autonome sans compensation l’été prochain.

Des choix moins onéreux?

Si Toronto ne veut pas trop payer pour acquérir un gardien, il pourrait se tourner vers d’autres vétérans comme Semyon Varlamov (Islanders de New York), Martin Jones (Flyers de Philadelphie) ou Craig Anderson (Sabres de Buffalo), qui évoluent tous pour des clubs exclus des séries.

Dans l’éventualité où les Leafs misent sur leurs éléments actuels pour les mener à bon port, ils devront espérer le retour en forme de Campbell, puis un rendement en éliminatoires supérieur à celui du printemps passé. En 2021, l’ancien des Kings de Los Angeles avait été victime de la remontée du Canadien de Montréal, qui avait effacé un retard de 3-1 pour gagner en sept rencontres au premier tour.