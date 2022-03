Matt Olson fait sauter la banque à Atlanta

Acquis des Athletics d’Oakland par les Braves d’Atlanta la veille, le joueur de premier but Matt Olson a signé mardi un lucratif contrat de huit ans et de 168 millions $.

Le pacte est ainsi valide jusqu’à la fin de la campagne 2029 et comprend une option de 30 millions $ pour 2030. Olson, qui aura 28 ans dans quelques jours, gagnera 15 millions $ cette année, puis 21 millions $ l’an prochain.

Le frappeur gaucher a totalisé 39 circuits et 111 points produits au cours de la dernière saison. Il a cogné 153 coups sûrs, dont 35 doubles, et croisé le marbre 101 fois.

Olson a coûté aux Braves quatre espoirs, soit le voltigeur Cristian Pache, le receveur Shea Langeliers, ainsi que les lanceurs Ryan Cusick et Joey Estes. Son arrivée signifie logiquement que Freddie Freeman évoluera sous d’autres cieux en 2022.

Freddie Freeman dans la mire des Blue Jays?

Les Blue Jays de Toronto seraient l’une des nombreuses équipes fortement intéressées par le joueur de premier but Freddy Freeman.

C’est ce qu’a avancé le réseau Sportsnet, mardi.

Le joueur autonome de 32 ans ne sera visiblement pas de retour avec les Braves d’Atlanta, puisque les champions en titre du baseball majeur ont acquis le joueur de premier coussin Matt Olson des Athletics d’Oakland et lui ont octroyé un lucratif contrat de huit ans.

Selon le réseau MLB Network, l’unique formation canadienne du baseball majeur serait en compétition avec les Dodgers de Los Angeles, les Yankees de New York, les Rays de Tampa Bay et les Red Sox de Boston dans le derby Freeman.

Les Blue Jays devraient débourser beaucoup de sous pour attirer le joueur qui détient la double nationalité canado-américaine. Freeman a d’ailleurs déjà représenté l’unifolié sur la scène internationale, quand il avait 17 ans.

Le natif de la Californie, dont le père vient de Windsor, a maintenu une moyenne au bâton de ,300 et a frappé 31 coups de circuit en 2021.

La possible embauche de Freeman amènerait aussi une grande interrogation chez les Jays : que faire de Vladimir Guerrero fils? La jeune sensation évolue au premier but et y a connu énormément de succès en 2021. En théorie, le fils de l’ancienne gloire des Expos de Montréal pourrait être déplacé au troisième coussin. Il n’a toutefois pas été efficace lorsqu’on a tenté l’expérience par le passé à Toronto.

Schwarber aussi

Freeman ne serait d’ailleurs pas l’unique joueur autonome dans la mire des Blue Jays. D’après le site sportif The Athletic, le club de la Ville Reine serait grandement intéressé par le voltigeur Kyle Schwarber.

Le vétéran de 29 ans a joué pour les Nationals de Washington et les Red Sox de Boston l’an dernier. Avec ces deux formations, il a maintenu une moyenne à la plaque de ,266 et a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain à 32 reprises. Il s’agissait de sa meilleure campagne en carrière dans les ligues majeures.

Le frappeur est gaucher et cadrerait parfaitement dans la formation des Jays, même si un autre voltigeur devrait lui céder sa place.