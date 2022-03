LNH: des batailles à surveiller pour les parieurs

Les amateurs de hockey souhaitant gagner quelques sous surveillent attentivement les courses au premier rang des sections de la Ligue nationale, où rien n’est joué ou presque.

Exception faite de la division Centrale, largement dominée par l’Avalanche du Colorado, il demeure périlleux de se prononcer sur l’issue des batailles en cours dans les trois autres sections. D’ailleurs, les parieurs peuvent tenter leur chance sur le site Mise-o-jeu + afin de prédire l’identité des formations qui termineront en tête.

Ainsi, dans l’Atlantique, les Panthers de la Floride sont présentement au sommet avec leurs 86 points, quatre de plus que le Lightning de Tampa Bay. La plateforme établissait mardi matin à 1,30 la cote de l’équipe de Sunrise et à 3,00 celle des doubles champions de la Coupe Stanley en titre. Un peu plus en retrait au classement avec respectivement 79 et 77 points, les Maple Leafs de Toronto (10,00) et les Bruins de Boston (20,00) sont également considérés par les preneurs aux livres.

Du côté de la Métropolitaine, Jesperi Kotkaniemi et les Hurricanes de la Caroline sont favoris à 1,05, eux qui possèdent une priorité de six points sur les Penguins de Pittsburgh (8,00). Les parieurs peuvent aussi miser sur les Rangers de New York (7,00) et les Capitals de Washington (40,00), même si la bande d’Alexander Ovechkin accuse un retard de 13 points sur les «Canes».

Enfin, dans la Pacifique, les Flames de Calgary et l’attaquant Tyler Toffoli sont très bien perçus à 1,03. Le club albertain détient une priorité de cinq points sur les Kings de Los Angeles (8,00). Les Golden Knights de Vegas (15,00) et les Oilers d’Edmonton (19,00) représentent des paris audacieux en raison de l’écart de 11 points les séparant des Flames. Les gens espérant empocher un magot important peuvent placer leurs billes sur les Canucks de Vancouver (60,00) et les Ducks d’Anaheim (70,00), mais devront certes espérer une surprise de taille.