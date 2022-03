Les joueurs non vaccinés des Yankees et des Mets ne pourront jouer à New Yok

Les joueurs non vaccinés contre la COVID-19 des Yankees et des Mets de New York ne pourront pas disputer les affrontements de leur club à domicile cette saison.

C’est ce qu’un porte-parole de la Ville a indiqué au quotidien «New York Daily News» mardi. Cela s’explique par les règlementations misent place pour les employeurs du secteur privé.

C’est le même règlement qui empêche Kyrie Irving de jouer les affrontements des Nets de Brooklyn au Barclays Center depuis le début de la saison 2021-2022 de la NBA.

Toujours selon le porte-parole, la ville de New York n’a pas l’intention d’accorder des exceptions individuelles aux athlètes et n’en a que faire que ceux-ci pratiquent leur sport à l’extérieur.

«Au nom des Yankees de New York, [le président] Randy Levine travaille avec la ville et tous les autres responsables concernés concernant cette question. Nous n’aurons pas d’autres commentaires», ont indiqué les Bombardiers du Bronx dans un communiqué.

Rappelons qu’en fonction de la nouvelle convention collective du baseball majeur, les joueurs qui ne peuvent pas jouer en raison de la COVID-19 ne seront pas payés pour les matchs ratés.

Chez les Yankees, il semblerait que le joueur vedette Aaron Judge ne soit pas vacciné. Mardi, il a refusé de parler de la question avec les médias.

«Je crois que nous avons quelques gars qui ne sont pas vaccinés. Je vais donc devoir regarder cette situation de près. C’est un souci», avait déclaré le gérant des Yankees, Aaron Boone, à propos des restrictions à la frontière canadienne.

En raison d’une décision du gouvernement fédéral, les clubs du baseball majeur qui visiteront les Blue Jays de Toronto au Rogers Center ne pourront pas compter sur les services de leurs joueurs qui ne sont pas adéquatement protégés contre la COVID-19 cette saison.

Parions que Boone trouve présentement que la situation est beaucoup plus qu’un simple souci.