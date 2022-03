Les Flames veulent bouger

Bien installés au sommet de la section Pacifique, les Flames de Calgary ne s’en cachent pas : ils ont de grandes visées et souhaitent améliorer leurs effectifs afin de connaître du succès en séries éliminatoires.

À quelques jours de la date limite des transactions dans la Ligue nationale fixée à lundi, le directeur général Brad Treliving devra toutefois travailler fort pour parvenir à ses fins, car il dispose d’un espace réduit sur sa masse salariale; d’après le réseau Sportsnet, la somme disponible se situe autour de 737 000 $.

«Nous sommes certainement une formation qui regarde les options pour effectuer des ajouts et non des réductions à son personnel. Vu que les autres clubs ne cogneront pas à votre porte pour s’informer à propos de vos joueurs, vous devez être un peu plus proactifs», a commenté Treliving à la même source.

«Vous vous demandez toujours s’il y a des façons de rendre votre équipe meilleure. Certes, nous avons un défi avec le peu d’espace sur la masse, a-t-il ajouté. Nous avons conclu un échange significatif il y a un mois en obtenant Tyler Toffoli [du Canadien de Montréal]. Nous verrons ce que cette semaine nous réserve. Nous aimons notre club, mais vous devez bien gérer pour déterminer des manières de vous donner la meilleure chance possible. Nous continuons de travailler cela.»

Le calme avant la tempête?

Aux dires du DG, les récentes journées ont permis aux différentes organisations du circuit Bettman de se préparer à une période beaucoup plus intense. Comme c’est le cas chaque année, les dernières heures précédant la fin des transactions risquent d’être mouvementées.

«Il y a eu de nombreuses conversations, mais honnêtement, ce fut tranquille avant maintenant. Quand je parle de calme, c’est que tout le monde fait ses devoirs. Vous essayez de comprendre où en sont rendues les équipes à six semaines de la conclusion du calendrier. Tous ont ces discussions.»

«Certaines dans des positions bien précises examinent les options A et B dans l’éventualité où d’autres formations échangent des joueurs. Vous avez des échos concernant ceux se trouvant sur le marché. Vous misez un peu sur votre instinct aussi», a-t-il renchéri.

Selon Treliving, dimanche et lundi prochains seront très chargés d’actualités dans la ligue.

«Il y a également les clubs se trouvant à la limite [au classement] et ils attendront jusqu’à lundi pour déterminer s’ils achètent, vendent ou gardent leurs joueurs. La tranquillité des derniers jours n’est pas atypique. Il y a souvent une accalmie dans les 10 jours à deux semaines précédant la date limite. Puis, ça commence à s’activer dans les 24 heures avant l’échéance. Je m’attends à cela d’ici lundi.»

Que feront les Maple Leafs?

Comme c’est souvent le cas depuis plusieurs années, les partisans des Maple Leafs de Toronto se demandent si leurs favoris ont les outils requis pour réaliser un bon parcours en séries et le sujet des gardiens demeure d’actualité à cet égard.

Les derniers jours n’ont été guère rassurants pour les amateurs de la formation ontarienne, qui a trébuché devant les Coyotes de l’Arizona et les Sabres de Buffalo, deux clubs bien éloignés d’une place en éliminatoires. Et, pendant que Jack Campbell se trouve à l’écart de la compétition en raison d’une blessure aux côtes, son substitut Petr Mrazek en arrache. Il affiche une moyenne de buts alloués de 3,48 et un taux d’efficacité de ,884, lui qui en est à la première campagne d’un contrat de trois ans. Ses ennuis ont aussi incité l’entraîneur-chef Sheldon Keefe à se tourner vers la recrue Erik Kallgren en prévision de l’affrontement de mardi contre les Stars de Dallas.

Maintenant, les Leafs pourraient bien transiger d’ici lundi, date limite des transactions dans la Ligue nationale. Le Québécois Marc-André Fleury constitue l’une des options envisageables, car ses Blackhawks de Chicago sont en queue de peloton au classement et il deviendra joueur autonome sans compensation l’été prochain.

Des choix moins onéreux?

Si Toronto ne veut pas trop payer pour acquérir un gardien, il pourrait se tourner vers d’autres vétérans comme Semyon Varlamov (Islanders de New York), Martin Jones (Flyers de Philadelphie) ou Craig Anderson (Sabres de Buffalo), qui évoluent tous pour des clubs exclus des séries.

Dans l’éventualité où les Leafs misent sur leurs éléments actuels pour les mener à bon port, ils devront espérer le retour en forme de Campbell, puis un rendement en éliminatoires supérieur à celui du printemps passé. En 2021, l’ancien des Kings de Los Angeles avait été victime de la remontée du Canadien de Montréal, qui avait effacé un retard de 3-1 pour gagner en sept rencontres au premier tour.