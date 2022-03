Jean Potvin, double champion de la coupe Stanley, n’est plus

L’ex-défenseur de la Ligue nationale de hockey (LNH) Jean Potvin est décédé mardi.

L’organisation des Islanders de New York, avec qui il a remporté deux coupes Stanley, en a fait l’annonce par voie de communiqué. Potvin était âgé de 72 ans.

Membre des «Isles» pendant huit saisons, le natif d’Ottawa a soulevé le trophée de Lord Stanley en 1980 et 1981. Il a disputé 613 parties dans la LNH, amassant 287 points.

Potvin a aussi évolué avec les Kings de Los Angeles, les Flyers de Philadelphie, les Barons de Cleveland et les North Stars du Minnesota.

«Jean était un meneur sur la glace et a aidé notre organisation à remporter deux championnats, a indiqué le président et DG des Islanders, Lou Lamoriello. Il a fait de [Long Island] sa maison et a toujours été un visage familier dans la communauté.»

Après sa carrière de hockeyeur, Potvin a notamment travaillé comme analyste à la radio pour les matchs des Islanders durant les années 1980.