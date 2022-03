Un souci pour Aaron Boone

Les Blue Jays de Toronto n’ont pas l’intention de prendre leurs rivaux en pitié, eux qui s’inquiètent des restrictions à la frontière canadienne.

En 2022, les équipes qui visiteront l’unique formation canadienne du baseball majeur au Rogers Center ne pourront pas compter sur les services de leurs joueurs qui ne sont pas adéquatement protégés contre la COVID-19.

Rappelons qu’il est impossible pour un individu non vacciné de faire son entrée au pays. Les sportifs bénéficiaient d’une exemption l’an dernier, mais celle-ci a pris fin le 15 janvier.

«Je crois que nous avons quelques gars qui ne sont pas vaccinés. Je vais donc devoir regarder cette situation de près. C’est un souci», a déclaré le gérant des Yankees de New York, Aaron Boone, dont les propos ont été rapportés par le réseau Sportsnet.

«Tout ce qui pourrait empêcher un joueur d’être à l’extérieur du terrain est une préoccupation», a quant à lui déclaré le grand patron des opérations baseball des Red Sox de Boston, Chaim Bloom.

Le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo, a rejeté du revers de la main les inquiétudes de ses adversaires de la section Est de la Ligue américaine.

«Je ne vois pas les choses comme eux», a-t-il dit lundi.

«Les règles sont les règles et nous nous devons de les suivre comme tout le monde. C’est comme ça que j’aborde la chose. Nous les avons suivis l’an dernier, n’est-ce pas?»

Un manque de reconnaissance?

Montoyo avait plutôt l’impression que les autres équipes du baseball majeur n’étaient pas assez reconnaissantes des sacrifices que les membres de son club ont faits pour le bon fonctionnement du circuit lors des deux dernières campagnes.

En effet, les Blue Jays ont été contraints de s’expatrier en Floride et à Buffalo pour pouvoir disputer ses matchs.

«Quand on y pense bien, nous avons dû déménager nos familles, nous trouver de nouveaux appartements et pleins d’autres choses, a exprimé Montoyo. Je ne pense pas que nous joueurs ont reçu le crédit qu’ils méritent. Ils ne se sont jamais plaints. C’est pour ça que nous avons presque été des séries éliminatoires et que nous avons gagné 91 matchs [en 2021].»