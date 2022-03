Section Atlantique: le CH aura son mot à dire

Les quatre premières équipes de la section Atlantique devraient participer aux prochaines séries, mais leur ordre au classement final reste à déterminer et le Canadien de Montréal pourrait bien influencer la suite, puisqu’il a plusieurs rencontres à disputer contre le quatuor de tête d’ici la fin de la campagne.

En date de lundi, les Panthers de la Floride détenaient une priorité de quatre points sur les doubles champions en titre de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay, qui en comptait 82 au total. Éprouvant quelques ennuis, les Maple Leafs de Toronto (79) occupent le troisième rang et en s’inclinant dernièrement contre les Coyotes de l’Arizona et les Sabres de Buffalo, ils ont permis aux Bruins de Boston (77) de se rapprocher dangereusement.

Aussi, le Canadien reverra ces formations bientôt. Mardi, il entamera un séjour de six parties à domicile, séquence qui se terminera par des affrontements face aux Bruins, aux Panthers et aux Leafs la semaine prochaine, soit dans l’ordre les 21, 24 et 26 mars. D’ailleurs, la troupe de l’entraîneur-chef Martin St-Louis se mesurera trois fois à la Floride; les meneurs de la division accueilleront le Bleu-Blanc-Rouge le 29 mars, en plus de conclure le calendrier régulier au Centre Bell exactement un mois plus tard.

Le club montréalais jouera également contre les Bruins et les Leafs à deux reprises, tout en visitant le Lightning une fois, le 2 avril. Il sera également au Scotiabank Arena le 9 avril et recevra Boston le 24 avril. Jusqu’ici en 2021-2022, il a défait Toronto uniquement, l’emportant 5 à 2 le 21 février.

Des confrontations qui en diront long

Évidemment, les duels opposant les protagonistes de la bataille pour le sommet de l’Atlantique seront davantage révélateurs de l’issue de la course. S’ils veulent remonter la pente, les Leafs ont tout intérêt à se montrer sous leurs meilleures couleurs dans leurs trois rendez-vous contre les Panthers, les 27 mars, 5 et 23 avril. Ils ont aussi à l’horaire deux visites à Tampa (4 et 21 avril), ainsi que deux matchs contre les Bruins (29 mars et 29 avril).

Du côté de Boston, les hommes de Bruce Cassidy doivent en découdre avec les «Bolts» les 24 mars et 8 avril, en plus d’accueillir les Panthers le 26 avril. Enfin, un dernier choc Lightning-Panthers est prévu à Sunrise le 24 avril et pourrait être significatif dans la conclusion de la bagarre pour le premier rang.