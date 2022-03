PGA : Cameron Smith vacille, mais triomphe

Au cours d’une quatrième ronde en montagne russe, l’Australien Cameron Smith s’est ressaisi avec brio pour remporter le Championnat des joueurs de la PGA, lundi à Ponte Vedra Beach, en Floride.

Cinq oiselets lors des six premiers fanions, suivis de trois bogueys de suite. Smith aurait bien pu se décourager, mais il a aligné quatre petits oiseaux supplémentaires lors des quatre premiers trous du neuf de retour.

L’athlète de 28 ans s’est ensuite fait une frayeur au 18e avec une balle à l’eau et un boguey, mais sa carte de 66 a été suffisante pour devancer l’Indien Anirban Lahiri (69) par un petit coup. Il met ainsi la main sur un chèque de 3,6 millions $.

Il s’agit d’un cinquième triomphe dans la PGA pour Smith. Le 9 janvier, il avait notamment remporté le tournoi des champions Sentry.

«C’est énorme. Ça va prendre un moment pour le réaliser», a-t-il réagi sur le terrain au micro de NBC Sports.

Les Canadiens font bien

Trois Canadiens prenaient part aux deux rondes finales et ils ont tous terminé au sein du top 30 avec en tête de liste Adam Hadwin (67). Avec sa meilleure carte du tournoi en clôture, il revendique un cumulatif de 281 (-7) bon pour le neuvième rang.

Taylor Pendrith (69) a quant à lui accusé sept coups de retard sur le vainqueur et Corey Conners, neuf. Ils ont respectivement terminé en 13e et 26e positions. Mackenzie Hughes et Roger Sloan n’avaient pas été en mesure d’éviter le couperet après 36 trous.