L’état de santé d’Andrew Copp inquiète les Jets

Ce n’est pas la victoire de 4 à 3 des Jets de Winnipeg contre les Blues de St. Louis qui a retenu l’attention des joueurs du club manitobain, dimanche, mais plutôt l’état de santé de l’attaquant Andrew Copp.

En troisième période, il a été frappé assez haut par Oskar Sundqvist au moment où il ne s’y attendait pas. Aucune pénalité n’a été décernée sur la séquence et Copp a été en mesure de quitter la surface glacée par ses propres moyens. Il n’est toutefois pas revenu au jeu par la suite.

«Je crois que tu dois être très prudent avec un joueur ayant un historique [de commotions cérébrales] et nous ne voulions prendre aucune chance», a indiqué l’entraîneur-chef par intérim des Jets, Dave Lowry, lors des conférences de presse qui ont suivi le match.

«J’ai vu deux joueurs entrer en collision dans la zone neutre. C’était donc une bataille pour la possession de la rondelle. J’ai trouvé que le coup était haut, mais c’est survenu très rapidement. Ils [les arbitres] ont jugé que ça ne méritait pas de pénalité.»

«Nous sommes évidemment inquiets, a déclaré le capitaine Blake Wheeler. C’est ce type d’événement qui donne à réfléchir. C’est un jeune et cette situation est plus importante que le hockey. On s’inquiète pour lui. J’espère qu’il se sent bien.»

Scheifele s’en mêle

Après le coup de Sundqvist et le départ de Copp, l’attaquant des Jets Mark Sheifele s’est dirigé au banc des Blues pour enguirlander ses adversaires.

Le joueur de centre n’a pas voulu dévoiler ce qu’il avait dit aux Blues.

«J’ai vu un gars de mon équipe se faire frapper et devoir quitter. [...] Je n’ai pas vu le coup. Je ne savais donc pas s’il s’agissait d’un geste salaud ou pas. Je crois cependant que quelqu’un devait y aller et leur dire quelque chose.»

Après l’incident, les Jets ont fait mouche à deux reprises et ont ensuite trouvé le moyen de l’emporter en prolongation. L’organisation devrait donner des nouvelles concernant l’état de santé de Copp, mardi, avant l’affrontement contre les Golden Knights à Vegas.