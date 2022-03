Les Kings doivent se retrousser les manches

Les succès de l’attaquant Phillip Danault sont sûrement bénéfiques aux Kings de Los Angeles, sauf qu’il en faudra davantage pour leur assurer une place en séries, car leur infirmerie a accueilli de nouveaux patients la fin de semaine passée.

La formation californienne continue de tout donner dans sa bataille pour un accès aux matchs d’après-saison, elle qui a d’ailleurs vaincu les puissants Panthers de la Floride 3 à 2 en fusillade, dimanche. Ce résultat était pour le moins satisfaisant, car elle avait inscrit plus tôt en journée les noms de Drew Doughty et de Dustin Brown sur la liste des éclopés. Le premier est évalué quotidiennement pour un cas dont la nature n’a pas été précisée, tandis que le second est touché au haut du corps.

Ces écueils n’ont pas empêché les Kings, deuxièmes de la section Pacifique avec 74 points, de relever la tête. Leurs joueurs sont prêts à surmonter l’adversité afin de permettre au club d’atteindre les séries pour la première fois depuis le printemps 2018.

«En raison, je pense, de notre nombre d’absents avant ce match, je pense qu’il importait de continuer à y croire, a mentionné l’entraîneur-chef Todd McLellan au site internet de l’équipe. À San Jose [une défaite de 5 à 0, samedi], je n’estime pas du tout que nous avons réalisé cela. Je ne crois pas que nous étions préparés à cela. Nous nous sommes regroupés et avons bien répondu.»

La relève répond présent

Pour ce faire, chacun devra faire sa part, incluant les patineurs promus du club-école d’Ontario. Parmi eux, il y a l’ancien joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec Martin Frk, qui avait été rappelé dimanche après-midi. Il a créé l’égalité avec environ une trentaine de secondes à écouler en temps réglementaire pour inscrire son deuxième filet en trois parties de la Ligue nationale cette saison.

«Nous avons confiance en eux, de les voir prendre leur place dans la formation, a affirmé le gardien Jonathan Quick, qui a atteint le plateau des 700 affrontements en carrière. Une victoire comme celle-là est significative à l’approche de la fin de l’année. Ces points sont immenses.»

- Un autre joueur est tombé au combat à Los Angeles, car l’arrière Tobias Bjornfot a subi une blessure au bas du corps en prolongation. Viktor Arvidsson et Mikey Anderson se trouvent aussi à l’écart. Les Kings accueilleront l’Avalanche du Colorado, mardi.