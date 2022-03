Les Golden Knights ont perdu leur identité

Les Golden Knights de Vegas ne gagnent plus et la confiance n’est plus là. Pour Jonathan Marchessault, il n’y a qu’une seule solution: travailler plus fort.

Depuis l’expansion qui lui a fait voir le jour et ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2017-2018, l’équipe du Nevada n’a jamais raté les séries éliminatoires. Elle s’est rendue une fois en finale de la Coupe Stanley et deux autres fois au troisième tour.

Cette heureuse séquence pourrait toutefois prendre fin, puisque le club de Peter DeBoer est actuellement au troisième rang des équipes repêchées dans l'Association de l’Ouest selon le pourcentage de points. Récemment, les Knights ont perdu 10 de leurs 14 dernières sorties, dont les quatre plus récentes.

Retrouver son identité

S’il ne cache pas être embêté par la situation, Marchessault estime que les pistes de solution sont bien présentes.

«Il est toujours temps de revenir à notre jeu, a-t-il ainsi lancé récemment selon des propos rapportés par le site The Athletic. Nous devons retrouver notre identité. Cela remonte à cinq ans. Nous n'avions pas d'équipe, mais nous travaillions. Nous devons travailler. Nous devons mettre nos bottes de travail et faire ce que nous faisons le mieux en tant qu'organisation, en tant qu'équipe, et garder les choses simples.»

«Défendre et bien patiner. C’est ça. Travaillez et l’offensive prendra soin d’elle-même. Nous devons d'abord défendre notre filet et patiner.»

Période critique

Le travail en défensive est également l’une des préoccupations de DeBoer, qui croit par ailleurs déceler un manque de constance au niveau de l’intensité. Le pilote souhaite voir des efforts tout au long des matchs. Des moments de relâchement ont en effet coûté cher à son équipe au cours des derniers jours.

«Nous ne jouons pas assez bien pendant assez longtemps pour gagner à cette période de l’année, a dit DeBoer. Si vous êtes dans la course dans les derniers 20 matchs d’une saison de la LNH, je crois que vous devez être à votre meilleur pendant de longues périodes. Nous avons eu des moments où nous avons essayé très fort et fait de bonnes choses. Cependant, dans l'ensemble, notre jeu n'a pas été assez bon pendant assez longtemps.»

Les Golden Knights tenteront de mettre un terme à leur série de défaites en visitant les Jets de Winnipeg, mardi.