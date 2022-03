Jonathan Huberdeau et les autres

Depuis le début de la campagne, l’attaquant des Panthers de la Floride Jonathan Huberdeau fait cavalier seul, du moins, chez les hockeyeurs québécois évoluant dans la Ligue nationale (LNH).

À égalité avec Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton, dans la course au trophée Art-Ross, le vétéran a amassé 83 points et peut encore espérer décrocher son premier titre des pointeurs en carrière. Avec ses 18 buts et 65 mentions d’aide, le numéro 11 des meneurs de la section Atlantique sauve littéralement l’honneur des joueurs de la Belle Province au sein de la hiérarchie des patineurs les plus productifs de la saison.

En fait, Huberdeau est l’unique joueur du Québec faisant partie du top 50 des meilleurs pointeurs. Le défenseur des Penguins de Pittsburgh Kristopher Letang est deuxième chez les hockeyeurs de la province avec 51 points, dont six filets, en 56 affrontements. Cette récolte lui vaut le 54e échelon de la LNH, devant Jonathan Marchessault (60e, Golden Knights de Vegas) et Pierre-Luc Dubois (61e, Jets de Winnipeg). Ceux-ci revendiquent tous deux 47 points, le premier ayant totalisé 55 matchs, quatre de moins que le second.

Un jeune et un moins jeune

Plus loin, le coéquipier d’Huberdeau, Anthony Duclair, se débrouille bien comme le montrent ses 45 points en 51 sorties. L’ancien des Sénateurs d’Ottawa se trouve à la 70e place et devance entre autres le capitaine des Bruins de Boston, Patrice Bergeron, 80e avec 44 points en 55 duels. Aucun autre joueur québécois ne se trouve parmi les 100 premiers. Par ailleurs, le Franco-Ontarien Claude Giroux détient le 95e rang. L’ailier des Flyers de Philadelphie a inscrit son nom à la feuille de pointage 42 fois en 56 rencontres.

Les partisans se plaisant à souligner le fait québécois chez le Canadien de Montréal prendront note que Jonathan Drouin est le 308e pointeur du circuit Bettman avec 20 points en 32 matchs.