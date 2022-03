André Racicot toujours aussi fier

Le Québécois André Racicot a goûté aux grands honneurs en 1993 alors qu'il a soulevé la coupe Stanley en tant que gardien substitut à Patrick Roy. Près de 30 ans plus tard, celui qui travaille dans le domaine minier est toujours aussi fier de l'ensemble de sa carrière.

«En tant que petit Québécois, qui a joué au hockey dans la rue et qui regardait le Canadien tous les samedis soir [...] et d'arriver dans cette organisation et de gagner la coupe Stanley, ç'a été quelque chose d'assez formidable.»

L’ancien numéro 37 a joué 68 matchs entre 1989 et 1994 avec le Tricolore. L'année de la conquête de la coupe Stanley, il a récolté 17 victoires et, depuis, seulement trois gardiens substituts ont amassé plus de victoires en une saison, soit Andy Moog, Cristobal Huet et Jaroslav Halak.

Depuis plus de 15 ans, soit depuis la fin officielle de sa carrière, Racicot travaille dans le secteur minier, à la mine Amaruk au Nunavut.

Celui qui est originaire de Rouyn-Noranda garde toujours un œil sur les performances de son ancienne équipe.

