Tom Brady sort déjà de la retraite!

Revirement de situation : Tom Brady a annoncé dimanche soir qu'il reviendra au jeu avec les Buccaneers de Tampa Bay la saison prochaine.

Le quart-arrière de 44 ans avait dit qu'il prenait sa retraite du football professionnel le 1er février dernier.

«Ces deux derniers mois, j'ai réalisé que ma place était toujours sur le terrain et non dans les estrades, a-t-il écrit. Ce moment viendra. Mais ce n'est pas maintenant. J'aime mes coéquipiers et j'aime ma famille qui me soutient. Ils rendent tout cela possible. Je reviens pour ma 23e saison. [C’est une] affaire inachevée.»

Brady possède un contrat valide en 2022. Il doit toucher 10,4 millions $.

Au sommet

S’il avait annoncé sa retraite au terme de la saison 2021, Brady n’avait pourtant montré aucun signe de ralentissement. Il a en effet totalisé 5316 verges et 43 touchés par la voie aérienne, subissant 12 interceptions. Il a d’ailleurs terminé au deuxième rang au scrutin pour le titre de joueur par excellence du circuit derrière Aaron Rodgers.

Ce titre, il l’a remporté trois fois au cours de son illustre carrière. Il pointe d’ailleurs au sommet de tous les temps dans la NFL avec 84 520 verges par la passe, 624 touchés et 7263 relais complétés.

Brady a par ailleurs mis la main sur sept trophées Vince-Lombardi, dont six avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il en avait ajouté un avec les «Bucs» dès sa première année avec le club de la Floride en 2021.