Sonny Gray passe aux Twins

Les Twins du Minnesota ont fait l’acquisition du droitier Sonny Gray et du joueur des ligues mineures Francis Peguro des Reds de Cincinnati, dimanche.

En retour, les Reds mettent la main sur le choix de première ronde des Twins Chase Petty, qui est aussi un lanceur droitier.

Gray a connu une saison difficile en 2021, embêté par des blessures à l’aine et aux côtés. Il a présenté un dossier de 7-9 et une moyenne de points mérités de 4,19 en 26 départs avec les Twins, retirant 155 frappeurs en 135 manches et un tiers.

Selon le réseau MLB Network, la formation du Minnesota n’aurait pas terminé son magasinage et serait à la recherche d’un autre lanceur.

Ailleurs dans le baseball majeur

Alors que le marché des joueurs autonomes est ouvert, plusieurs joueurs se sont entendus sur les termes d’un nouveau contrat avec une équipe du baseball majeur.

Toujours selon le MLB Network, le joueur de champ extérieur Odubel Herrera se rapprocherait d’un retour avec les Phillies de Philadelphie.

Après avoir passé trois saisons dans l’organisation des Athletics d’Oakland, le lanceur Jake Diekman aurait paraphé une entente avec les Red Sox de Boston.

Quant à lui, le droitier américain Vince Velasquez se serait lié avec les White Sox de Chicago.

Finalement, l’ex-lanceur des Yankees de New York Adam Ottavino rejoindrait les ennemis jurés de son ancienne formation, les Mets, pour une durée d’une saison.