Sergachev nargue la foule à Edmonton

L'ancien des Canadiens a tenu bon de rappeler à tout le monde au Rogers Place combien de coupes il avait.

Cet incident s'est produit après que le jeune russe ait jeté les gants avec Josh Archibald suite à une melée survenue tout de suite après un but du Lightning. Au banc des pénalités, Sergachev s'est fait allé la « trappe » avec pas mal tout ceux qui l'entouraient.

Au final, ce sont les Oilers qui auront le dernier mot ce soir. Ils l'emportent sur les champions en titre par la marque de 4 à 1.

Par ailleurs, petit rappel qu'être pris à contre-pied contre le 97 en bleu foncé, ça coûte cher. C'est Victor Hedman le dernier à en assumer la facture.

D'une simplicité élégante, McDavid a débordé l'ancien récipiendaire du trophée Norris comme s'il était à la patinoire du parc pour ouvrir la marque. Ça a donné le ton à la rencontre.

C'est rare qu'on puisse dire cela, mais le Lightning n'a pratiquement pas été dans le coup. Au chapitre des tirs, les Oilers ont dominé leur adversaire 49 à 32, et franchement, ce match aurait dû se terminer par un pointage beaucoup plus élevé. Le manque d'opportunisme de l'équipe albertaine est critique, et encore une fois elle a dû se fier à son monstre à deux têtes pour aller chercher les deux points.

Par ailleurs, ces deux points permettent aux Oilers de doubler les Stars en ce qui a trait à la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Ouest.

Avec ses deux buts, le capitaine des Oilers reprend un peu du poil de la bête, lui qui n'a inscrit que 13 points à ses 10 derniers matchs.

Vous pouvez voir plus bas les faits saillants de 8 autres matchs disputés samedi dans la LNH.

