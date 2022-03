Le coup de génie de Gorton

Seul l’avenir nous dira ce qu’il adviendra de Rem Pitlick. Mais pour l’instant, l’attaquant natif d’Ottawa fait passer Jeff Gorton pour un génie.

Celui que le vice-président des opérations hockey a réclamé du Wild du Minnesota, en janvier, a été au centre de la victoire du Tricolore, chèrement acquise, dimanche soir, sur la patinoire du Wells Fargo Center.

Le but qu’il a inscrit en infériorité numérique, avec moins d’une minute à jouer en troisième période, et la passe qu’il a servie à Cole Caufield sur le but gagnant de ce dernier, ont transformé un revers assuré en un gain de 4 à 3 totalement inattendu.

« Nick (Suzuki) et moi, on riait en se présentant au cercle des mises en jeu. On se disait qu’on allait marquer. Puis, ça s’est produit », a raconté Pitlick, à propos de la séquence qui a mené au but égalisateur.

Non, on ne donnait pas cher de la peau du Canadien lorsque Chris Wideman a écopé d’une punition pour avoir bêtement et dangereusement obstrué Joel Farabee en territoire des Flyers.

« Au moment de la punition, on pensait que le match était pratiquement terminé, mais les gars n’ont pas abandonné », a souligné Samuel Montembeault, que Martin St-Louis avait envoyé dans la mêlée pour la deuxième fois en 24 heures.

« Pitlick a créé l’égalité avec un gros but. Puis, en prolongation, il a fait tout un jeu. Ç’aurait pu être un deux contre un pour eux, mais il est allé enlever la rondelle au joueur des Flyers avant de la donner à Cole », a décrit le gardien du Canadien, auteur de 27 arrêts.

Reconnaissant

Pitlick a déjà récolté 16 points, en 23 matchs, depuis son acquisition par le Canadien. Il faut dire que St-Louis semble l’avoir pris sous son aile depuis son arrivée à la barre du Canadien.

Non seulement obtient-il du temps de jeu à forces égales, mais il est un des réguliers à fouler la glace en supériorité numérique. En plus de voir de l’action à court d’un homme. D’ailleurs, Pitlick a reconnu que c’était la première fois qu’un entraîneur lui faisait autant confiance.

« Et j’en suis très reconnaissant, a-t-il pris soin de mentionner. J’apprécie que Marty (Martin St-Louis) et Ritchie (Luke Richardson) me donnent ma chance en infériorité numérique. »

« J’ai toujours voulu être un joueur offensif. C”est ce que j’apportais à mes équipes dans les niveaux inférieurs, a indiqué Pitlick. Mais je veux également mettre l’emphase sur l’aspect défensif. Je veux être un joueur efficace sur toute la surface de jeu. »

► La performance de Pitlick a fait passer sous silence celle de Nick Suzuki. L’attaquant du Canadien a marqué les deux premiers buts du Canadien.

Ce qu’on a remarqué...

Petry revient au naturel

Jeff Petry avait repris du poil de la bête depuis le congédiement de Dominique Ducharme. Toutefois, le naturel semble pousser fort pour revenir. Samedi, l’Américain a possiblement connu son pire match en un mois. Il fut à l’origine des deux premiers buts des Flyers. D’abord avec une passe en retrait qui s’est transformée en surnombre pour les Flyers, puis en se faisant semer facilement par Claude Giroux.

Blessé au haut du corps, Artturi Lehkonen a cédé sa place à Laurent Dauphin. Le Finlandais a amorcé la période d’échauffement, mais est rapidement retraité au vestiaire. Pour sa part, Ryan Poehling a dû quitter la rencontre en milieu de deuxième période, blessé au haut du corps. L’attaquant a encaissé une sévère mise en échec de Justin Braun. Quant à Joel Edmundson, il avait déjà été déteminé que le vétéran n’amorcerait pas son retour au jeu avec une séquence de deux matchs en autant de soirs.

Depuis l’arrivée en poste de St-Louis, le temps de jeu de Joel Armia avoisine les 10 minutes. Le nouvel entraîneur-chef a convenu que le Finlandais méritait la chance de lui montrer son savoir-faire. L’absence de son compatriote lui a permis d’être envoyé dans la mêlée en supériorité numérique. En première période, il a obtenu un bon tir de l’enclave. Il est également venu à la défense de Brendan Gallagher qui se faisait rudoyer par deux défenseurs des Flyers, alors que Mike Hoffman les regardait faire, impassible. Malheureusement, il a terminé la soirée à -3.

Placé au ballottage la veille, Cédric Paquette n’a été réclamé par aucune des 31 autres formations de la LNH. Le Gaspésien a donc le chemin de Laval.

+ Rem Pitlick Il a tout fait sur la patinoire Il est une véritable inspiration pour ses coéquipiers Le digne successeur de Paul Byron - Chris Wideman Le défenseur connaissait un bon match avec deux mentions dassistance Il a failli tout bousiller avec la punition qui lui a été décernée en fin de match P 4 3 Première période 1-Phi: Kevin Hayes (4)(Sanheim, van Riemsdyk)7:00

Punitions: Hoffman (Mon) 0:20, Braun (Phi) 10:34

Deuxième période 2-Mon: Nick Suzuki (15)(Caufield, Wideman)AN-2:18



3-Phi: Claude Giroux (18)(Frost, Konecny)7:11



4-Mon: Nick Suzuki (16)(Wideman, Hoffman)8:18 Punitions: Giroux (Phi) 1:09, Sanheim (Phi) 12:34, Brassard (Phi) 18:41

Troisième période 5-Phi: Cam Atkinson (22)(Farabee, Brassard)2:41



6-Mon: Rem Pitlick (12)(Chiarot)DN-19:17

Punitions: Wideman (Mon) 19:00 Prolongation 7-Mon: Cole Caufield (9)(Pitlick)2:10 Punitions: Aucune punition Tirs au but Montréal 11 - 10 - 13 - 1 - 35

Philadelphie 9 - 6 - 11 - 4 - 30 Gardiens: Montréal: Sam Montembeault (G, 7-12-5)

Philadelphie: Carter Hart (PP, 11-19-7) Avantages numériques: Montréal: 1 en 4

Philadelphie: 0 en 2 Arbitres: Peter MacDougall, Furman South Juges de lignes: Libor Suchanek, Kory Nagy ASSISTANCE: 15 451 Cole Caufield ★ Claude Giroux ★★ Nick Suzuki ★★★

