Écurie Red Bull: un champion resté fidèle

Le coup d’envoi de la nouvelle saison de Formule 1 sera donné la semaine prochaine à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn, première étape du Championnat du monde, qui devrait comporter un nombre record de 23 escales en 2022. Aujourd’hui, nous vous proposons un survol de l’écurie Red Bull, qui a procuré l’an dernier un premier titre des pilotes au jeune prodige néerlandais Max Verstappen.

L’écurie Red Bull aura patienté huit longues années avant de revoir l’un de ses pilotes remporter un Championnat du monde en Formule 1.

Crédit photo : Photo AFP

Si cette récompense a été obtenue dans la controverse lors du dernier Grand Prix de la saison 2021 à Abou Dhabi, on savait, tôt ou tard, que Max Verstappen ajouterait un jour son nom à la liste des champions du monde de Formule 1.

Crédit photo : Photo AFP

Le pilote néerlandais restera fidèle à l’équipe autrichienne jusqu’à la fin de l’année 2028, après avoir signé une prolongation de contrat qui lui rapporterait, estime-t-on, 70 millions de dollars canadiens par année.

Crédit photo : Photo AFP

Il souhaite ainsi suivre les traces de Sebastian Vettel, qui a mené l’organisation à quatre titres successifs au début des années 2010.

Avec le retour du Mexicain Sergio Pérez, une valeur sûre en F1, Red Bull pourra compter sur l’un des duos les plus redoutables du plateau en 2022.

#1 Max Verstappen

Crédit photo : Photo Red Bull Content Pool

Pays-Bas | 24 ans

› Débuts en GP : Australie 2015

› 1re victoire : Espagne 2016

› Écuries en F1 : Toro Rosso (2015 et début 2016) et Red Bull (depuis mai 2016)

› GP disputés : 141

› Victoires : 20

› Podiums : 60

› Positions de tête : 13

› Meilleur classement au championnat : champion du monde en 2021

# 11 Sergio Pérez

Crédit photo : Photo Red Bull Content Pool

Mexique | 32 ans

› Débuts en GP : Australie 2011

› 1re victoire : Sakhir 2020

› Écuries en F1 : Sauber (2011 et 2012), McLaren (2013), Force India (2014 à 2018), Racing Point (2019 et 2020) et Red Bull (depuis 2021)

› GP disputés : 213

› Victoires : 2

› Podiums : 15

› Position de tête : 0

› Meilleur classement au championnat : 4e en 2020 et 2021

Red bull

◆ Moteur Red Bull (Honda)

◆ Début en F1 : 2005 Australie

◆ GP engagés : 325

◆ Victoires : 75

◆ Podiums : 206

◆ Positions de tête : 73

◆ Titres de constructeurs : 4

◆ Titres de pilotes : 5