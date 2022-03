Blue Jays: du pain sur la planche pour Danny Jensen

Même s’il aura un camp d’entraînement très chargé avec les changements apportés à la rotation des Blue Jays de Toronto, le receveur Danny Jensen peinait difficilement à cacher sa joie d’être de retour sur le terrain après un conflit de travail de plus de trois mois.

Le camp des Jays débutera officiellement lundi à Dunedin en Floride, de sorte que presque tous les joueurs étaient présents dimanche afin de passer les examens physiques. L’ambiance était à la fête et les sourires étaient nombreux, quelques jours après l’entente qui permettait d’assurer la tenue d’une saison cet été.

«C'est super d'être dans le vestiaire avec les gars, s’est exclamé Jansen. C'est ce qu'il y a de mieux dans ce sport, c'est d'être ensemble. C'est tellement rafraîchissant de voir tout le monde.»

S’adapter

Mais Jensen a d’autres choses à faire que de profiter du moment. Il travaillera avec plusieurs nouveaux lanceurs, dont deux nouveaux partants en Kevin Gausman et Yusei Kikuchi. Ils rejoignent Jose Berrios, Hyun Jin Ryu et Alek Manoah dans la rotation.

Jensen a d’ailleurs donné un aperçu du travail qui l’attend dans ce département. Il ne cache pas que c’est à lui de s’adapter aux artilleurs pour maximiser les résultats, et non le contraire. Quoi qu’il en soit, il est prêt à tout pour assurer la meilleure collaboration possible.

«Je demande tout d’abord ce que je peux faire, a expliqué le receveur. Que puis-je faire? J’aime avoir une présence importante et offrir une cible. Il s’agit beaucoup de regarder des vidéos avant [le camp] et faire tout ce que je peux faire par moi-même. Je leur parle: quels sont leurs lancers favoris, leurs lancers pour se sortir d’une situation difficile? Qu’est-ce que je peux faire pour aider à revenir au compte?»

«Ensuite tu joues un match et tu essaies tout ça. C’est là que tu réalises le genre de mises en place que tu peux utiliser pour les aider.»

La victoire

Pour plusieurs observateurs, la décision des Jays d’investir 36 millions $ pour trois saisons en Kikuchi est une preuve du sérieux de l’organisation dans sa volonté de gagner.

Le gérant Charlie Montoyo, lui, n’a pas caché son bonheur de pouvoir profiter d’autant de profondeur au sein de son groupe de lanceurs. Et chez les joueurs, en tout cas, l’objectif est clair.

«Tout le monde a un objectif commun en venant ici et c'est la victoire», a clamé Jensen.