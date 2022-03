Toffoli plus à l’aise que jamais à Calgary

À Calgary, Tyler Toffoli continue de se faire des amis avec les Flames, lui qui a de nouveau secoué les cordages dans un gain de 3 à 0 des siens contre les Red Wings de Detroit, samedi soir.

L’ancien du Canadien de Montréal, échangé au mois de février, a offert une avance de 2 à 0 aux siens lors d’un avantage numérique. Positionné à l’embouchure du filet, il a redirigé une passe de Matthew Tkachuk derrière le gardien Thomas Greiss.

Avec cette réussite, Toffoli a prolongé sa séquence de matchs avec au moins un point à quatre. Il a aussi obtenu 11 points à ses huit derniers duels.

Elias Lindholm avait aussi profité de l’avantage d’un homme pour ouvrir la marque, au premier vingt, tandis que Blake Coleman a scellé l’issue du match en fin de troisième période.

À l’autre bout de la patinoire, Jacob Markstrom a réussi 19 parades pour signer le blanchissage.

Le Toews des beaux jours

L’attaquant des Blackhawks de Chicago Jonathan Toews ne connait pas une saison à la hauteur de ses standards, mais ses deux filets ont permis aux siens de défaire les Sénateurs 6 à 3.

Le capitaine de la formation de l’Illinois est revenu au jeu cette saison, après une campagne d’absence pour traiter une forme de syndrome de fatigue chronique relié au système immunitaire dont il souffrait.

C’est d’ailleurs la première fois en 2021-2022 qu’il secouait les cordages plus d’une fois dans un même match. C’est aussi la troisième fois qu’il amassait plus d’un point dans un match. C’est toutefois son acolyte de toujours, Patrick Kane, qui a été le plus productif avec trois mentions d’aide.

Dylan Strome, Sam Lafferty et Caleb Jones ont réussi les autres filets des visiteurs. Nick Paul, Connor Brown et Thomas Chabot ont assuré la réplique des «Sens».

C’est toutefois une scène inquiétante qui a retenu l’attention dans ce match. À peine 160 secondes s’étaient écoulées depuis la mise au jeu initiale quand l’attaquant de la formation ottavienne Parker Kelly a mis en échec le défenseur Connor Murphy, alors que ce dernier était face à la bande. Après quelques minutes sur la patinoire, le patineur des Blackhawks a pu être transporté en-dehors de la surface glacée, sur une civière, tandis que Kelly écopait d’une inconduite de partie.

Ailleurs dans la LNH

À Boston, Charlie Coyle a secoué les cordages alors qu’il restait un peu plus de trois minutes au temps réglementaire, pour offrir une victoire de 3 à 2 aux Bruins contre les Coyotes de l’Arizona, qui voient leur série de victoires freinée à quatre.

À Newark, Tomas Tatar et Jesper Bratt ont fait scintiller la lumière rouge en tirs de barrage pour aider les Devils du New Jersey à vaincre les Ducks d’Anaheim 2 à 1. Le gardien Nico Daws a réussi 33 arrêts dans la victoire, tandis que son vis-à-vis, Anthony Stolarz, a effectué 39 parades dans la défaite.