Robert Thomas s’éclate à Nashville

L'attaquant Robert Thomas a touché la cible tard en troisième période pour faire pencher la balance en faveur des Blues de St. Louis, samedi après-midi, à Nashville.

Thomas, qui a totalisé quatre points, et David Perron ont chacun inscrit un doublé dans cette victoire de 7 à 4 face aux Predators. Le pointage final ne représente pas bien l’allure de la rencontre : les deux équipes étaient à égalité après 57 minutes. Or, après le but décisif de Thomas, Perron et Justin Faulk ont marqué dans un filet désert.

Dans la défaite, Matt Duchene s’est signalé avec deux buts et une mention d’aide. Il a atteint, au passage, le plateau des 30 buts en une saison pour la troisième fois de sa carrière.

Brandon Saad et Torey Krug ont été les autres marqueurs des Blues tandis que Jordan Kyrou a bouclé la rencontre avec trois mentions d’aide.