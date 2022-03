L'attaquant du Kraken de Seattle Yanni Gourde en doit une à l'entraîneur des Canadiens, Martin St-Louis.

Le joueur québécois traversait une période compliquée avec le Lightning, il y a quelques années, alors qu'il venait de signer un lucratif contrat avec l'équipe. Voyant bien le problème, St-Louis, lui-même une légende du Lightning, avait décidé d'intervenir à son endroit.

«Il venait de signer son premier gros contrat et tu voyais qu'il jouait avec le poids de ce contrat-la», a raconté St-Louis en marge d'un point de presse.

«On est habitués d'être des "underdogs" et quand tu signes ton premier gros contrat, tu ne l'es plus, a-t-il ajouté. Ça, c'est inconfortable et il faut que tu trouves ton confort dans ça.»

Il y a eu une bonne discussion entre les deux Québécois. Et les choses sont rentrées dans l'ordre par la suite pour Gourde.

«Quand Martin St-Louis te parle, tu écoutes, a expliqué Gourde. J'étais vraiment flatté d'avoir cette conversation-là et ça m'a vraiment aidé pour les matchs qui ont suivi.»

Jouant de manière plus libérée par la suite, Gourde a retrouvé toute son efficacité habituelle.

Voyez l'entretien en vidéo principale.