Mikaël Kingsbury l'emporte en Italie

Avec un objectif clair en tête et pleinement motivé contrairement à d’autres athlètes qui connaissent une baisse de régime après une participation aux Jeux olympiques, Mikaël Kingsbury a repris le collier le couteau entre les dents.

À sa première compétition depuis sa médaille d’argent aux Jeux olympiques de Pékin, le 5 février, Kingsbury a remporté l’or de l’épreuve des bosses en parallèle de la Coupe du monde disputée, vendredi, à Chiesa in Valmalenco, en Italie.

En finale, le skieur acrobatique de Deux-Montagnes a eu le meilleur sur son grand rival Ikuma Horishima qui a chuté lourdement dans le haut du parcours après l’atterrissage du premier saut. Médaillé d’or olympique, le Suédois Walter Wallberg a complété le podium. Ce sont les trois mêmes skieurs qu’à Pékin qui sont montés sur le podium, mais dans un ordre différent.

«Avec le Globe de cristal qui est l’enjeu, c’est facile de me motiver, a assuré l’auteur d’une 72e victoire en carrière et d’un 102e podium. Dans un parcours qui est un peu de la merde, je suis content de m’être rendu jusqu’au bout et d’avoir repris la compétition avec une victoire. La piste présente une forte inclinaison, mais les bosses sont petites en raison du manque de neige. Ce n’est pas le type de parcours que j’aime parce qu’il est difficile d’être rapide et précis.»

Les deux parcours présentaient un degré de difficulté très différent.

«Quand j’étais dans le bleu, je n’étais pas stressé et je savais que ça serait difficile de me battre, a raconté Kingsbury qui a profité d’une longue pause à la maison pour célébrer sa médaille olympique et recharger les batteries. Dans le parcours rouge qui était beaucoup plus difficile, je serrais les dents au départ en étant agressif dans mon ski et j’évitais de prendre trop de risques par la suite. C’est dommage que les parcours ne soient pas égaux, mais c’est vraiment satisfaisant d’avoir gagné trois duels dans le rouge.»

Course décisive

Avec deux courses au calendrier, Kingsbury possède seulement 12 points de priorité sur Horishima au classement de l’épreuve individuelle. Il possède une avance de 80 points en duel et de 92 points au classement cumulatif. L’écart dans l’attribution des points entre le vainqueur et le médaillé d’argent est de 20.

«Comme aux Jeux olympiques et au championnat mondial, tout va se jouer sur une seule course, a-t-il expliqué. Ça ajoute de la pression, mais j’ai déjà été dans cette situation. Une année, le vainqueur de la Coupe du monde avait été déterminé lors de la dernière course de la saison et j’avais réussi à devancer Alexandre Bilodeau. Cette année, aucune victoire n’est donnée et on doit offrir le meilleur de nous-mêmes à chaque course, ce qui est difficile mentalement. Même avec sept victoires, je ne possède pas une grosse avance.»

Amateur de hockey, Kingsbury aurait souhaité que le Canadien honore les athlètes olympiques plus tard dans la saison.

«C’est poche parce qu’il y a plusieurs bons athlètes encore en Europe, mais on va se reprendre.»

Les athlètes québécois devaient être honorés, samedi soir, alors que le Centre Bell peut de nouveau afficher complet.

Chez les femmes, les sœurs Chloé et Justine Dufour-Lapointe n’étaient pas présentes en Italie, mais elles seront à Megève en France, vendredi et samedi prochain, pour les deux dernières étapes de la Coupe du monde.