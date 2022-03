Match de FOU à Vancouver!

Buts appartenant à on ne sait qui, rebonds étranges et pénalités renversées; les Capitals nous ont offert jeux anodins par dessus jeux anodins alors qu'ils visitaient les Canucks vendredi soir.

Le jeu en aura valu la chandelle, car ils quittent finalement le Rogers Arena avec les deux points. Kuznetsov a été excellent avec un tour du chapeau, et on a même pu apercevoir plusieurs casquettes... à Vancouver!

On devra toutefois attendre avant de voir le 767e but d'Ovechkin, qui lui permettra de prendre possession à part entière du troisième rang des buteurs dans l'histoire.

Les Capitals s'approchent donc à 3 points de la troisième place dans la section métropolitaine, maintenant occupée par les Rangers suite à la victoire des Penguins ce soir.

Les Canucks voient leur série de victoires a'arrêter à trois matchs. 3 buts inscrits en 4 minutes en début de troisième période avaient donné espoir aux partisans présents sur place que leur équipe allait jumeler la remontée à une victoire, mais les Capitals ont égalisé en fin de période. Puis, Lars Eller a procuré aux siens la victoire, 4 à 3 en prolongation.

Ches les perdants, Quinn Hugues et le capitaine Bo Horvat sont ceux qui ont sonné la charge avec respectivement 3 points et 2 buts.

Le point amassé en temps supplémentaire permet aux Canucks de resserrer l'écart dans la course aux séries. Ils ont désormais 65 points, 1 de moins que les Oilers. Présentement, les Stars se qualifieraient comme quatrième as avec 67 et les Golden Knights comme troisième dans la division Pacifique avec 68.

Vous pouvez d'ailleurs voir plus bas les faits saillants de l'affrontement Golden Knights - Penguins, ainsi que ceux des 2 autres matchs disputés vendredi soir dans la LNH.

Golden Knights (2) - Penguins (5)

GOLDENKINGHTS_PENGUINS -

Wild (3) - Blue Jackets (4) Prol.

WILD_BLUEJACKETS -

Jets (2) - Islanders (5)