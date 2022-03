LPGA : Brooke M. Henderson s’approche de la tête

À égalité au quatrième rang du classement après trois rondes, la Canadienne Brooke M. Henderson est à seulement trois frappes de la meneuse au Tournoi Honda de la LPGA, en Thaïlande.

L’Ontarienne de 24 ans a joué 66 (-6) samedi, lors de son troisième tour de piste. Elle a récolté sept oiselets et commis qu’un seul boguey.

Son cumulatif de 198 (-18) lui permet de partager son rang avec la Mexicaine Gaby Lopez et la Japonaise Nasa Hataoka.

C’est la Danoise Nanna Koerstz Madsen qui a pris la tête du classement après 54 trous. L’athlète de 27 ans a remis une carte de 66 (-6) et a frappé un total de 195 (-21) coups depuis le début des hostilités.

La Chinoise Xiyu Lin et la Française Céline Boutier partagent le deuxième rang, elles qui sont à une frappe de Madsen.

À égalité en tête après la deuxième ronde, l’Australienne Su Oh a connu une bien mauvaise journée au boulot et a joué 73 (+1). Elle a donc été reléguée au 11e rang, et ce, en compagnie d’une kyrielle de golfeuses.