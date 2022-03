«J'ai versé une larme» - Normand St-Louis

L'intérêt des gens envers les Canadiens de Montréal revient peu à peu et ça, c'est grâce en grande partie à Martin St-Louis.

Pour Normand St-Louis, le père de Martin, c'est le même phénomène.

«Je regarde le hockey du bout du banc maintenant, a-t-il confié samedi lors d'un entretien avec Louis Jean à TVA Sports. Il m'a redonné le goût de regarder les Canadiens.»

St-Louis admet avoir vécu des montagnes russes d'émotions au cours des dernières semaines.

«J'ai versé une larme quand il m'a annnoncé [qu'il allait coacher les Canadiens], a-t-il dit. J'étais très nerveux et quand il a gagné son premier match, il m'a appelé pour me dire que je pouvais relaxer!»

Normand St-Louis est également revenu sur un moment qui l'a grandement marqué : une rencontre avec Henri Richard.

«Après un match des étoiles, je suis revenu en avion et j'étais à côté de Henri Richard, s'est-il rappelé. Je me suis présenté, il m'a regardé et il m'a dit : "Monsieur St-Louis, on me compare souvent à des joueurs, mais Martin, c'est un honneur, ça m'avait fait un velours.»

