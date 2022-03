CH: «Imagine» pour l’Ukraine

John Lennon a composé Imagine, une ode pour la paix, en 1971.

Un demi-siècle plus tard, ce grand classique reste encore bien d’actualité et son message résonne toujours aussi fort.

Par solidarité avec l’Ukraine, le Canadien a invité la violoncelliste Katia Brahina et le pianiste Serhiy Salov pour une interprétation instrumentale d’Imagine.

Les deux musiciens d’origines ukrainiennes ont offert une performance des plus touchantes juste avant l’arrivée des joueurs.

Couleurs de l’Ukraine

La glace du Centre Bell était aux couleurs de l’Ukraine, le bleu et le jaune, lors de cette cérémonie. Même le logo du CH s’était transformé aux couleurs du pays de Volodymyr Zelensky.

Le Kraken et le CH ont également fait leur entrée sur la patinoire au même moment pendant les dernières notes du classique de Lennon.

En sautant sur la surface glacée au même moment, on voulait passer un message d’unité. Dans un contexte régulier, le Tricolore est toujours la dernière équipe à faire son entrée. Et c’est au son de Fix You de Coldplay.

Lors du récent voyage dans l’Ouest canadien du Tricolore, les Jets de Winnipeg et les Oilers d’Edmonton avaient invité des chorales ukrainiennes pour chanter l’hymne de leur pays. Le CH a choisi une formule différente, mais c’était fait avec classe et dignité.

Des dons

Le Canadien s’est engagé à soutenir financièrement l’UNICEF dans ses efforts pour offrir de l’aide humanitaire d’urgence aux victimes du conflit armé qui sévit présentement en Ukraine avec l’invasion de la Russie.

Des bénévoles ont récolté des dons en argent aux entrées du Centre Bell samedi soir, avant l’affrontement conte le Kraken de Seattle.

La Fondation des Canadiens pour l’enfance a également versé les profits de sa Loterie 50/50 au Fonds d’urgence de l’UNICEF pour l’Ukraine.

L’organisation du Tricolore s’est dite «profondément bouleversée par la situation tragique qui se déroule en Ukraine».