Canadiens-Kraken: une salle pleine à craquer!

Joel Edmundson et les Canadiens de Montréal accueilleront ce soir le Kraken de Seattle (17-37-6), un club d’expansion qui n’a que deux victoires de plus que le CH à sa fiche. Nul doute, les hommes de Martin St-Louis entendent donner un spectacle dans ce match, qui sera disputé à guichets fermés.

Le Tricolore rentre à la maison après un périple de quatre matchs dans l’Ouest canadien. En plus de récolter deux victoires, il s’est aussi classé au quatrième rang de la ligue pour les buts marqués par match, avec une moyenne de 4,25 (depuis le 1er mars).

Edmundson participera à son premier match de la saison, lui qui était à l'écart en raison de maux de dos et du décès de son père.

Il s’agira du deuxième rendez-vous entre les deux clubs. Le 26 octobre dernier, le Kraken a signé le premier gain à domicile de son histoire en l’emportant 5-1 au Climate Pledge Arena mardi.

Brandon Tanev a inscrit un doublé, puis Yanni Gourde, originaire de Saint-Narcisse, a récolté un but et une aide. L’équipe venait de perdre ses quatre derniers matchs.

Il est à noter que l’ancien des Tigres de Victoriaville vient d’amasser cinq points en autant de duels, deux desquels ont été enregistrés en... infériorité numérique.

Chez les Montréalais, Artturi Lehkonen est le joueur de l’heure. Auteur de six buts et deux aides en cinq rencontres, le Finlandais vient de récolter huit points, soit un de plus que Nick Suzuki (deux buts, cinq aides) au cours de cette période. Par ailleurs, Mike Hoffman, Ben Chiarot et Cole Caufield ont cumulé une moyenne d’un point par match pendant cette séquence.

Une victoire ce soir ferait du Kraken la deuxième équipe d'expansion depuis 1967-1968 à remporter ses deux premiers matchs contre le CH, exploit qu’avaient réalisé les Kings de Los Angeles. Il n'a qu'un seul triomphe à ses 10 derniers affrontements (1-7-2).

Jordan Eberle a récolté un point à chacun de ses trois derniers matchs contre les Canadiens (un but, deux passes) et quatre aides à ses quatre derniers matchs. Entre les poteaux, le gardien Philipp Grubauer a remporté ses trois derniers départs contre les Canadiens depuis le 24 mars 2018.

Mises à jour sur les blessés

En marge de cette confrontation, les Canadiens ont aussi annoncé que Carey Price patine et qu'il «progresse, mais aucun échéancier n'a encore été établi quant à son retour au jeu», tout comme l'attaquant Jonathan Drouin.

Quant à Christian Dvorak, le joueur de centre participe aux entraînements avec un chandail permettant des contacts limités.

Le gardien Andrew Hammond demeure blessé au bas du corps et consultera les médecins sous peu. Une date de retour au jeu n'a pas été déterminée dans son cas.

Enfin, Jake Allen «progresse et poursuit sa réadaptation», mais il ne jouera pas en fin de semaine.