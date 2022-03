Audrey McManiman récolte son premier podium

Audrey McManiman a célébré son retour à la compétition en remportant la première médaille de sa carrière en Coupe du monde, samedi, à l’étape de Reiteralm, en Autriche. La Québécoise est montée sur la troisième marche du podium à l’issue de la finale en snowboard cross.

«C’est fou! Je suis tellement contente de ma performance. Ç’a été une grosse journée et une grosse semaine, je suis vraiment fière du dénouement», s’est réjouie McManiman après avoir reçu sa médaille de bronze.

Seules la Britannique Charlotte Bankes et l’Italienne Michela Moioli sont parvenues à surpasser McManiman en grande finale, elle qui a été constante tout au long de la journée. Elle a été la plus rapide de sa vague lors des quarts de finale avant de finir deuxième en demi-finale.

«En demi-finale, ç’a été plus difficile, je suis presque tombée à quelques reprises, j’ai réussi à rester devant à ma grande surprise malgré les petites erreurs. En finale, j’étais dernière au départ, je suis restée calme et j’ai laissé les autres se battre devant. J’ai saisi une opportunité de dépassement pour me faufiler au troisième rang.»

Par le passé, Audrey McManiman n’avait jamais atteint la super finale en snowboard cross. Son meilleur résultat avait été obtenu à la Coupe du monde de Krasnoïarsk, en janvier, où elle s’était classée 6e.

Jeudi, la planchiste de 27 ans avait conclu au quatrième rang au terme des qualifications. Un classement satisfaisant pour elle, mais qui laissait place à l’amélioration.

«Les qualifications se sont mieux déroulées que ce que je pensais. J’avais encore une fois commis quelques erreurs, mais ma planche a tenu le coup. Je savais que c’était possible de faire encore mieux par la suite, mais ç’a été très motivant de faire aussi bien dès le début de la compétition», a expliqué l’athlète originaire de Saint-Ambroise-de-Kildare.

De retour de Pékin après les premiers Jeux olympiques de sa carrière, Audrey McManiman a d’abord rattrapé le temps perdu dans ses travaux scolaires pour ensuite reprendre l’entraînement. Les choses se sont toutefois compliquées lorsqu’elle s’est blessée à une cheville. Elle avoue avoir craint que sa blessure lui nuise au cours de la fin de semaine.

«J’avais manqué plusieurs cours donc j’ai profité de mon passage au Québec pour reprendre le retard. Il y a 15 jours, je me suis sérieusement blessée à la cheville, je n’étais pratiquement plus capable de marcher. Les physiothérapeutes m’ont vraiment aidé et c’est grâce à eux, en partie, que j’ai réussi un podium aujourd’hui (samedi)», a ajouté McManiman.

Chez les hommes, Eliot Grondin a terminé au quatrième et dernier rang de la petite finale et pointe au huitième échelon au classement général. Il avait fini quatrième de sa vague en demi-finale.

L’Italien Lorenzo Sommariva l’a emporté devant l’Autrichien Jakob Duske et le Suisse Kalle Koblet en grande finale.

Grondin s’était retrouvé au premier rang des qualifications jeudi en route vers les rondes éliminatoires.

McManiman et Grondin tourneront maintenant leur attention vers Veysonnaz, en Suisse, pour la dernière épreuve de la saison en snowboard cross prévue dimanche prochain.