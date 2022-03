Un nouveau contrat et un prêt pour Jonathan Sirois

Le gardien québécois Jonathan Sirois a obtenu une prolongation de contrat d’un an du CF Montréal avant d’être prêté au Valour FC, dans la Première ligue canadienne (PLC), vendredi.

L’athlète de 20 ans demeurera avec le Bleu-Blanc-Noir jusqu’à la fin de 2023 et le club détient une option pour une année supplémentaire. Prêté l’an dernier à l’équipe basée à Winnipeg, Sirois avait été élu gardien de l’année de la PLC en 2021 après avoir effectué 94 arrêts et neuf blanchissages en 24 matchs.

Le jeune Montréalais et son coéquipier chez le CF Montréal Sean Rea seront à nouveau réunis avec le Valour FC en 2022. Ce dernier, un milieu de terrain de 19 ans, avait inscrit un but et quatre passes décisives en 23 rencontres l’an dernier au Manitoba.

«À la suite de l’expérience positive des prêts effectués en 2021, nous avons décidé de répéter la même chose cette saison, a déclaré le directeur sportif Olivier Renard dans une déclaration écrite. Ces prêts leur permettent d’obtenir des minutes de jeu importantes à un niveau intéressant pour leur développement. Même s’ils poursuivent leur progression ailleurs, ils gagnent en expérience et on continue de suivre de près leur évolution.»

Sirois et Rea peuvent d’ailleurs être rappelés à tout moment par le CF Montréal.