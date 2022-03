Paris sportifs : le CH à surveiller en fin de semaine

Rares sont les matchs où le Canadien de Montréal a été considéré comme favori par les preneurs aux livres cette saison. Il bénéficiera toutefois de ce statut lors de la visite du Kraken de Seattle au Centre Bell, samedi, et il s’agira d’une belle occasion de mettre quelques sous en leur faveur. Voici les paris sportifs à surveiller cette fin de semaine :

Victoire du Canadien c. le Kraken (1,65) - Mise-o-jeu

Le CH joue beaucoup mieux que sa fiche de 15-35-7 ne le laisse présager, particulièrement par les temps qui courent. Victorieux lors de sept de leurs neuf derniers duels, les hommes de Martin St-Louis auront une proie en difficulté devant eux.

Le Kraken a perdu ses quatre derniers matchs et n’a pas goûté à la victoire à ses huit dernières sorties sur les patinoires adverses, alors que le Tricolore a triomphé lors de ses trois plus récents matchs à domicile. L’opportunité est donc belle, non seulement pour une victoire, mais pour empocher quelques dollars au passage.

Artturi Lehkonen accumulera plus de points que Jaden Schwartz (2,55) – Mise-o-jeu

Artturi Lehkonen connaît assurément les meilleurs moments de sa carrière en 2021-2022. Le Finlandais traverse une période fructueuse lors de laquelle il a noirci la feuille de pointage lors de chacun de ses cinq derniers matchs. En tout, il a amassé huit points durant cette séquence et pourrait bien la prolonger contre le Kraken.

Pour sa part, Schwartz, à l’image de son équipe, connaît quelques ennuis depuis quelque temps. Il a inscrit un maigre but lors de ses cinq derniers duels. La cote de 2,55 en faveur de Lehkonen semble donc un pari à essayer.

Moins de 2,5 buts entre le CF Montréal et le NYCFC (2,05) – Bet99

L’année 2022 est encore bien jeune, mais une tendance commence à s’installer dans le camp du CF Montréal. L’organisation de la Belle Province n’a pas trouvé le fond du filet lors de chacun des trois matchs qu’elle a disputés sur des terrains adverses, toutes compétitions confondues.

Pour sa part, le New York City FC s’est bien amusé en Ligue des champions de la CONCACAF, marquant neuf buts en trois matchs depuis le début de la compétition, mais la situation est toute autre en Major League Soccer, où elle n’a pas enfilé l’aiguille une seule fois en deux matchs. Sans dire que ce match sera ennuyant, il pourrait laisser place à un duel défensif, où les gardiens seront à l’honneur.

Victoire de Denis Shapovalov c. Alejandro Davidovich Fokina (1,42) – Bet99

La cote pour une simple victoire du Canadien au deuxième tour du tournoi d’Indian Wells ne semble pas particulièrement haute de prime abord, mais jumelée à un autre résultat, elle pourrait offrir un profit intéressant.

Shapovalov connaît du succès depuis le début de l’année sur les surfaces dures. Il a entre autres atteint les quarts de finale aux Internationaux d’Australie, où il s’est avoué vaincu au terme de cinq longues manches devant l’éventuel champion, Rafael Nadal. Plus récemment, à la fin du mois de février, toujours sur surface dure, il a atteint la demi-finale du tournoi de Dubai.

Les choses sont bien différentes pour Davidovich Fokina, qui avait plié bagage au premier tour de quatre des six tournois auxquels il avait participé avant celui d’Indian Wells. Il a aussi eu toutes les misères du monde à vaincre Borna Coric, qui revenait au jeu après un an d’absence, au premier tour.

Victoire Manchester United c. Tottenham (2,45) – Bet99

Amateurs de ballon rond en Europe, vous serez ravis de voir l’équipe de Cristiano Ronaldo bénéficier d’une aussi belle cote. Manchester United souhaitera sans doute faire oublier son horrible prestation face à Manchester City, lors de la dernière fin de semaine d’action en championnat anglais, alors que les «Red Devils» ont été malmenés 4 à 1. Avant cette défaite, Manchester United n’avait pas subi la défaite à ses six derniers matchs. Un duel contre Tottenham, qu’il a déjà battu 3 à 0 cette saison pourrait les remettre dans le droit chemin.

Pour leur part, les Spurs ont gagné leur plus récent match de manière décisive (5 à 0 contre Everton), mais l’équipe fait preuve d’inconstance, elle qui n’a pas signé deux victoires de suite, toutes compétitions confondues, depuis décembre 2021.