Maxx Crosby fait sauter la banque

Les Raiders de Los Angles ont octroyé une prolongation de contrat de quatre ans au joueur de ligne défensive Maxx Crosby, vendredi.

Le réseau ESPN a appris que l’entente est d’un montant total de 95 millions $ et que 53 millions d’entre eux sont garantis.

«Maxx Crosby illustre les caractéristiques d’un Raider, a déclaré l’entraîneur-chef Josh McDaniels dans un communiqué. Son éthique de travail et son leadership sont inégalés. Nous sommes ravis qu’il continue d’être un élément important de notre organisation pour les années à venir.»

Crosby, qui disputera sa quatrième saison dans la NFL en 2022, a réussi 142 plaqués et 25 sacs du quart en 49 parties depuis le début de sa carrière.

Le produit de East Michigan avait été un choix de quatrième ronde (106e au total) des Raiders lors du repêchage de 2019.

Deshaun Watson libre de toutes accusations criminelles

Le quart-arrière des Texans de Houston Deshaun Watson ne fera face à aucune accusation criminelle pour les présumés cas d’agression sexuelle qui lui avaient été reprochés par plusieurs femmes.

Selon des informations rapportées d’abord par le réseau KHOU 11 News Houston, vendredi, un grand jury de l’État du Texas a jugé que les preuves n’étaient pas suffisantes. Plus d’une vingtaine de femmes avaient indiqué avoir été agressées par l’athlète de 26 ans, mais seulement neuf avaient porté des accusations criminelles.

«Après s’être fait présenter toutes les preuves disponibles et avoir entendu tous les témoins, les grands jurés du comté de Harris ont refusé d’accuser Deshaun Watson, a mentionné la porte-parole du bureau du procureur du comté de Harris, Dane Schiller, par voie de communiqué. Les procédures du grand juré demeureront secrètes comme l’exige la loi, alors aucune information à ce sujet ne sera dévoilée.»

«Nous avons suivi tous les développements de cette histoire de près et elle demeurera sous enquête quant à la politique du code de conduite personnel», a pour sa part indiqué un porte-parole de la NFL au réseau NFL Network.

«Garde cette même énergie...», a simplement rédigé l’agent de Watson, David Mulugheta, sur son compte Twitter.

Watson n’est toutefois pas encore libre de toutes mesures juridiques, puisqu’il devra maintenant défendre quelques dossiers en lien avec cette histoire aux affaires civiles.

«Nous sommes ravis que le grand juré ait regardé les faits de manière approfondie et en soit arrivée à la même conclusion que nous, de dire l’avocat de Watson, Rusty Hardin, par voie de communiqué. Deshaun Watson n’a commis aucun crime et n’est pas coupable d’aucune infraction.

«C’est le temps de laisser Deshaun passer à autre chose.»

Un échange sous peu?

Durant les procédures juridiques, et même un peu avant, la relation entre le pivot et les Texans s’est hautement dégradée. Ce n’est plus un secret, l’organisation du Texas cherche activement à transiger Watson.

Deux choses retenaient toutefois les 31 autres formations de la NFL de mettre la main sur le quart-arrière, la première étant le prix élevé imposé par les Texans et la seconde étant sa situation juridique.

La dernière étant chose du passé, Watson pourrait enfiler un nouvel uniforme au début de la prochaine campagne. Ce dernier possède toutefois une clause de non-échange. Toujours selon NFL Network, le quart-arrière est ouvert à s’entretenir avec toutes les équipes intéressées à ses services, mais sa décision finale pourrait prendre encore quelques jours.