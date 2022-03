LHJMQ : Eve Gascon «a mérité son rappel»

Les Olympiques de Gatineau ont procédé au rappel de la gardienne Eve Gascon, jeudi. S’il est encore trop tôt pour dire si elle sera appelée à jouer, il ne faut pas exclure qu’elle devienne la première femme en un peu moins de 22 ans à disputer un match de saison régulière dans la LHJMQ.

La dernière fois que c’est arrivé, c’était le 25 novembre 2000 lorsque Charline Labonté était venue en relève à Simon Lajeunesse devant le filet du Titan d’Acadie-Bathurst dans un match face aux Castors de Sherbrooke.

Le rappel de Gascon survient puisque le gardien partant de l’équipe, Rémi Poirier, demeure sur la touche en raison d’une blessure à la jambe subie le 3 mars, justement face au Titan. Gascon sera donc appelée à agir à titre d’auxiliaire à Emerick Despatie, comme ce fut le cas pour Alexis St-Amour-Lachance lors des quatre derniers matchs.

Évidemment, la nouvelle a été partagée abondamment jeudi. Pour l’entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille, le rappel n’a rien à voir avec le fait que Gascon soit une femme.

« En rappelant Eve, on rappelle la gardienne de but. Elle a mérité son rappel par ses performances cette saison, comme ça avait été le cas avec Alexis St-Amour-Lachance. C’est une gardienne qui est en pleine progression et on lui donne une tape dans le dos pour le travail accompli. Pour ce qui est du plan, Emerick est là, c’est notre no 2 et l’auxiliaire de Rémi. Par contre, on ne sait jamais comment un match peut tourner. Si j’ai à l’utiliser, je ne serai pas inquiet du tout de l’envoyer dans la mêlée. »

Bonne saison

En 15 parties cette saison avec les Patriotes du Cégep Saint-Laurent de la Ligue de hockey collégiale du Québec (QCHL), Gascon a maintenu une fiche de neuf victoires et cinq défaites avec un pourcentage d’arrêts de ,895 et une moyenne de buts alloués de 2,93.

Invitée au camp des Olympiques en août dernier, Gascon avait pris part à cinq parties préparatoires. Elle avait au final été impliquée dans trois décisions, dont deux victoires, en plus d’afficher une impressionnante moyenne de buts alloués de 1,87 et un taux d'efficacité de ,934.

« Eve a démontré dans le camp d’entraînement qu’elle était de calibre. Elle a gardé les buts pour le dernier match à Robert-Guertin et elle avait été extraordinaire. Ce que j’aime de sa saison c’est qu’elle a eu des hauts et des bas, mais elle démontre une belle force de caractère. »

Un contrat pour Poirier

D’ailleurs, même s’il est blessé, Poirier a pu se réjouir un peu, jeudi, puisque les Stars de Dallas lui ont fait signer un premier contrat professionnel.

« Il a été extraordinaire pour nous cette saison. Il est le meneur dans la ligue pour la moyenne de buts et le pourcentage d’arrêts. Il nous garde constamment dans les matchs. On a une jeune équipe et on sait que même si on a un petit relâchement, Rémi est là derrière avec son calme extraordinaire. »

Poirier avait été un choix de sixième ronde des Stars au repêchage de 2020.