Les frères Staal écrivent une page d'histoire

Est-il surprenant d’apprendre que la grande famille Staal marquera à nouveau l’histoire du hockey? Certainement pas.

Lorsque Marc jouera son 1000e match dans la Ligue nationale de hockey (LNH) samedi, il rejoindra ses frères Eric et Jordan à ce plateau.

Le trio de frangins deviendra ainsi le premier dans l’histoire du circuit à atteindre le millier de rencontres.

«Pour être honnête, c’est surréel, a mentionné Marc Staal au site NHL.com, vendredi. Je crois que nous sommes simplement reconnaissants d’avoir eu l’opportunité de jouer aussi longtemps. C’est très cool. Je ne crois pas que nous y serions arrivés les uns sans les autres. Ça nous a aidés à garder le cap en nous défiant et en nous encourageant.»

Le défenseur des Red Wings de Detroit est le deuxième plus vieux des frères Staal, à 35 ans. Eric, qui cumule près de 1300 matchs et plus de 1000 points, est l’ainé, à 37 ans. Jordan, le capitaine des Hurricanes, a 33 ans, et le benjamin de la famille, Jared, est plus jeune de deux ans.

Ce dernier a aussi percé la LNH, mais n’a pas connu une carrière aussi brillante comme joueur. Or, son parcours derrière le banc est déjà bien amorcé puisqu’il est entraîneur adjoint chez les Solar Bears d’Orlando, dans l’ECHL, depuis trois ans.

«Nous avons grandi comme une famille canadienne normale en jouant au hockey et en ayant du plaisir à le faire. C’est devenu beaucoup plus gros que nous», a témoigné Jordan Staal.

Suivre l’exemple

Marc est le seul de sa famille à jouer à la ligne bleue. Très efficace au niveau défensif, il a été réclamé au 12e rang du repêchage de 2005, par les Rangers de New York. Il a réalisé que la LNH était un rêve possible quand Eric a lui-même été sélectionné à l’encan, deux ans plus tôt.

«Nous nous disions “ok, je vois Eric faire ça, je suis aussi bon qu’Eric, je joue avec lui chaque jour sur la patinoire extérieure, alors je peux y arriver”. Ensuite, voir Eric être repêché dans la LNH au deuxième échelon, je me suis dit : “ok, Eric a sa chance, pourquoi pas moi?”» a raconté Marc, auteur de 208 points en 15 saisons.

Puisque tous les frères sont dans la trentaine, leur père, Henry, sait qu’il n’en aura plus pour très longtemps à regarder les exploits de ses fils.

«Un jour, je m’assoirai le soir avec mon tableau blanc et je me dirai: “attends une minute, il n’y a pas de match à regarder”. Ce n’est pas que je ne peux pas regarder de match, mais il y aura un moment où aucun des gars ne jouera. Ça me frappera rendu là et je serai assis en songeant au passé et en disant : “quelle aventure, quelle épopée.”»