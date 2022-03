«Gourde pourrait être une alternative» pour le CH

À 10 jours de la date limite des transactions, on entend de plus en plus de noms de joueurs susceptibles d’être échangés.

Celui de Yanni Gourde commence à circuler. Pourrait-il intéresser les Canadiens? C’est du moins le souhait de notre collaborateur Yvon Pedneault.

«J’ai toujours été un fan de Yanni Gourde. J’ai l’impression qu’il n’a pas d’affaire dans une équipe comme le Kraken. Gourde pourrait être une alternative pour les Canadiens. Il faut lancer une perche à Ron Francis pour lui demander quel est le statut de Gourde», a dit Pedneault dans sa chronique à l’émission JiC, vendredi, sur les ondes de TVA Sports. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Que pourrait être le retour pour Gourde? Notre analyste a proposé un nom.

«Je me demande si Christian Dvorak pourrait intéresser le Kraken. Dvorak a une bonne réputation dans l’Association de l’Ouest. Est-ce que tu pourrais ajouter un autre nom à tout ça pour amener Gourde à Montréal?»

Avec l’équipe d’expansion, l’attaquant québécois totalise 34 points en 52 matchs jusqu’à maintenant cette saison. Dvorak, lui, a récolté 16 points en 34 rencontres.

Chychrun à Boston, Chiarot à Dallas?

Par ailleurs, les Bruins songeraient à soumettre une offre aux Coyotes pour obtenir les services du défenseur Jakob Chychrun.

Il serait une précieuse aide pour l’équipe de Boston à la ligne bleue.

«Les Coyotes ont baissé le prix pour Chychrun. Les Bruins le voient comme le prochain partenaire de jeu de Charlie McAvoy. Il faut trouver quelqu’un pour jouer avec McAvoy.»

Dans un autre dossier, Pedneault croit que Dallas serait une destination idéale pour Ben Chiarot.

«Les Stars pourraient être intéressés en raison de l’absence de Miro Heiskanen, a-t-il avancé. C’est Chiarot qui répond le mieux aux besoins des Stars.»

