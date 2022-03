Fabbri, c'est fini

À moins d’une surprise majeure, la saison 2021-2022 de l’attaquant des Red Wings de Detroit Robby Fabbri est terminée.

L’organisation du Michigan a annoncé vendredi que son patineur avait subi une blessure au genou droit.

«Nous soupçonnons que ''Fabs'' se soit déchiré le ligament croisé antérieur, a indiqué l'entraîneur Jeff Blashill, dont les propos ont été traduits par le LNH.com. Nous allons obtenir l'avis d'un autre spécialiste, mais nous nous attendons à ce que sa saison soit terminée.»

Fabbri a été contraint de quitter le match des siens de jeudi, une défaite de 6 à 5 en tirs de barrage contre le Wild du Minnesota, en deuxième période.

Il s’agirait de la deuxième fois que l’athlète de 26 ans subit une grave blessure à l’un de ses genoux. En 2014, alors qu’il portait les couleurs des Blues de St. Louis, il avait été opéré au genou gauche et avait raté le reste de la campagne.

«Je me sens terriblement mal pour lui, a dit Blashill. Non seulement il s'est déchiré le ligament croisé antérieur plus d'une fois, mais il a aussi eu à travailler extrêmement fort pour revenir en force. Il a fait un excellent travail pour recommencer à jouer sans avoir peur de se blesser, et il a joué avec cette détermination sans pareille qui lui est nécessaire pour connaître du succès.»

En 56 rencontres cette saison, Fabbri a touché la cible 17 fois et fourni 13 mentions d’aide pour 30 points.