Échanger un joueur à son apogée?

L'ailier des Canadiens Artturi Lehkonen joue son meilleur hockey depuis que l'organisation l'a repêché en 2013. Est-ce donc le meilleur ou le pire moment pour échanger le Finlandais?

Le sujet a été soulevé, jeudi soir, à «l'Après-match».

Le numéro 62, qui dispute sa sixième saison à Montréal, est l'un des rares joueurs repêchés par le club dans la dernière décennie à s'être établis durablement dans la LNH. Avec ses 28 points en 54 matchs, il se dirige aisément vers sa saison la plus productive dans la LNH. Et qui plus est, Lehkonen a inscrit six buts et huit points à ses cinq dernières sorties.

«On l'a développé pendant cinq-six ans et là il arrive à son meilleur à 26 ans», a observé l'ancien gardien de la LNH Jean-Sébastien Giguère.

«Finalement, il commence à bien jouer et on veut l'échanger? Ça n'a pas de sens», a ensuite déploré «Giggy», qui ne comprend absolument pas pourquoi certains partisans et observateurs sont prêts à laisser partir l'attaquant.

Les panélistes de l'émission ont ensuite tenté de dresser la liste des «intouchables» et des «échangeables» chez le Tricolore à l'approche de la date limite des transactions (21 mars). Est-ce que le centre Ryan Poehling en fait partie? Quel est l'avenir à moyen terme de Laurent Dauphin? Que fait-on avec le gardien Jake Allen?

