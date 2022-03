Baseball majeur: pas de non vaccinés au Canada

Les joueurs du baseball majeur qui ne sont pas vaccinés contre la COVID-19 ne pourront pas être des affrontements contre les Blue Jays de Toronto au Rogers Centre cette saison.

Le réseau Sportsnet a rapporté que les athlètes, sans pouvoir être en uniforme, ne seront pas payés pour les matchs ratés en raison de cette situation. Celle-ci est liée au fait que la frontière canadienne est toujours fermée aux visiteurs non vaccinés. De plus, les sportifs n’ont plus de statut spécial pour voyager sans avoir reçu le vaccin contre le coronavirus, puisque le gouvernement fédéral a révoqué l’exemption le 15 janvier dernier.

Les Blue Jays et les autres formations de la section Est de la Ligue américaine sont les plus touchés alors que le marché des joueurs autonomes s’est ouvert, jeudi, après la résolution du conflit de travail dans les ligues majeures.

Concrètement, la formation de la Ville Reine peut difficilement se permettre d’embaucher un joueur non vacciné. Les autres clubs de la section seraient désavantagés, puisqu’ils seraient privés de l’athlète en question à de nombreuses reprises dans la saison.

À la fin des éliminatoires de la dernière saison, le baseball majeur a révélé que 88% des joueurs de son circuit étaient adéquatement vaccinés contre la COVID-19.